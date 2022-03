La prima stagione di Bridgerton è stata una delle più viste su Netflix dalla fine del 2020 (quando gli episodi sono stati rilasciati) e del 2021, dalle 8 del mattino del 25 marzo 2022 sulla piattaforma streaming sono disponibili gli episodi della stagione 2 e ora in tanti tra i fan della serie TV iniziano a domandarsi: Bridgerton 3 si farà? La risposta è sì, visto il grande successo avuto dallo show ideato da Shonda Rhimes e tratto dai romanzi di Julia Quinn, Netflix ha deciso prolungare la serie TV che accompagnerà quindi i suoi fan per ancora molto tempo.

Non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda l’uscita di Bridgerton 3 su Netflix, i nuovi episodi dovrebbero però arrivare sulla piattaforma streaming tra la fine del 2023 e il 2024. D’altronde è passato più di un anno anche dalla data di rilascio della prima stagione e quella della seconda stagione.

Ogni stagione di Bridgerton è tratta da un diverso romanzo dell’omonima saga letteraria di Julia Quinn (i libri sono in totale otto). La prima stagione è tratta dal primo romanzo, Il Duca e io, la seconda stagione dal secondo romanzo, Il Visconte che mi amava, la terza stagione sarà quindi tratta dal terzo romanzo: La proposta di un gentiluomo.

Ogni stagione segue le vicende di un diverso componente della famiglia Bridgerton, il protagonista de La proposta di un gentiluomo e quindi di Bridgerton 3 è Benedict, il secondogenito della famiglia che, a un ballo, conosce Sophie Beckett, la figlia illegittima del conte di Penwood.

A proposito di Bridgerton 3, Shonda Rhimes, la creatrice della serie TV ha dichiarato: “Il rinnovo è un forte voto di fiducia nel nostro lavoro e mi sento incredibilmente grato di avere partner collaborativi e creativi come Netflix. Betsy e io siamo entusiasti di avere l’opportunità di continuare a portare il mondo di Bridgerton a un pubblico mondiale”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram