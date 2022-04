In streaming su Discovery Plus e in Tv su Nove arriva il dating Come una volta – Un amore da favola: tutto quello che c’è da sapere.

Come una volta – Un amore da favola: il nome scelto per il nuovo dating show in onda su Nove e in streaming sulla piattaforma Dicovery + spiega come meglio non potrebbe le atmosfera e il tema del programma. Si tratta di una sorta di viaggio a ritroso nel tempo dove i protagonisti si incontreranno e si conteggeranno come si faceva una volta, senza l’aiuto di social network, smartphone o prodotti tecnologici vari. Una sorta di esperimento sociale in formato dating show per la TV. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Come una volta – Un amore da favola.

Dove vedere Come una volta – Un amore da favola: le puntate

Le puntate di questa prima edizione di Come una volta – Un amore da favola sono in totale sei, tutte delle durata di sessanta minuti. Il programma va in onda ogni settimana, a partire da mercoledì 20 aprile su Nove in prima serata, dalle ore 21.25 (il canale NOVE si può vedere sul 9 del Digitale Terrestre, sul 149 di Sky o sul Canale 9 di Tivusat).

Come una volta – Un amore da favola

Oltre che in chiaro sul Nove, Come una volta – Un amore da favola si può vedere anche in streaming sulla piattaforma Disvovery +.

Come una volta – Un amore da favola: cast, concorrenti e insegnanti

Sono in totale dodici i protagonisti di questa prima edizione di Come una volta – Un amore da favola, equamente divisi tra ragazzi e ragazze. Le damigelle protagoniste sono: Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda, Sofia. I gentiluomini sono invece: Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco, Ruben.

I dodici protagonisti del programma verranno guidati dall’educatrice sentimentale Elisa Vianello, la Maestro di Cerimonie, Nicolay Selikovsky, dal maestro di ballo Emanuele Pironti, dall’istruttore per il gruppo dei ragazzi, Massimo De Cepparello, e dall’istruttrice per il gruppo delle ragazze, Laura Pranzetti Lombardini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG