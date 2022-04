Canale 5 ha deciso di prolungare L’Isola dei famosi 2022 aggiungendo cinque nuove puntate a quelle originariamente previste.

L’Isola dei Famosi 2022 è uno dei programmi di punta di Canale 5, uno di quelli dagli ascolti migliori. Questo non sorprende di certo, considerando che ogni edizione del reality show è sempre stata seguita con grande interesse dal pubblico (comprese le prime che erano in onda su Rai 2), ma probabilmente a Mediaset non si aspettavano un successo così grande da parte del programma condotto da Ilary Blasi che è stato ora prolungato per cinque nuove puntate.

L’Isola dei Famosi 2022 quando finisce?

La finale de L’Isola dei Famosi 2022 era prevista in origine lunedì 23 maggio, ora con l’aggiunta di queste nuove cinque puntate (che andranno tutte in onda il lunedì sera in prima serata) la puntata finale, nella quale si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione, andrà in onda lunedì 27 giugno 2022.

Isola dei famosi

E’ la prima volta che L’isola del Famosi finisce a fine giugno (lo scorso l’ultima puntata era andata in onda il 7 giugno) ed è qualcosa di assolutamente anomalo per quel che riguarda la TV italiana. Di solito, infatti, con l’arrivo del mese di giugno inizia la stagione estiva delle emittente televisive e i programmi e le fiction che siamo abituati a vedere quotidianamente vanno in pausa, sostituiti da nuovi programmi pensati appositamente per l’estate.

Considerato il grande successo avuto fino a questo momento dal reality, i vertici di Mediaset, hanno deciso di allungare il più possibile questa edizione del programma.

L’Isola dei Famosi 2022: quando va in onda

Fino al 23 maggio L’Isola dei Famosi 2022 continuerà ad andare avanti per due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì sempre in prima serata. Solamente nelle ultime cinque puntate il programma di Ilary Blasi andrà in onda solamente nella collocazione del lunedì sera.

