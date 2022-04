Tra le serie TV del 2022 di maggiore successo su Netflix c’è Anatomia di uno scandalo: dalla trama al cast, tutto ciò che c’è da sapere.

Venerdì 15 aprile sono stati rilasciati su Netflix gli episodi di Anatomia di uno scandalo, serie TV a cui sono bastati pochi giorni per poter essere definita una di quelle di maggiore successo del 2022. Sono tanti gli utenti che hanno infatti deciso di guardare le varie puntate di questo thriller ambientato nella Londra dei giorni nostri. Dalla trama al cast, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Anatomina di uno scandalo.

Anatomia di uno scandalo: la trama della serie TV

I protagonisti principali di Anatomia di uno scandalo sono James Whitehouse, il ministro dell’interno inglese, e la moglie Sophie. La loro vita a Londra scorre in maniera tranquilla e serena almeno fino a quando il Daily Mail pubblica la notizia di una relazione extraconiugale avuta dal ministro con un’ex dipendente, Olivia Lytton.

Sienna Miller

La storia di infedeltà coniugare si trasforma però in qualcosa di ben più grave quando Oliva accusa James di averla stuprata. Il processo che segue rompe del tutto gli equilibri della famiglia Whitehouse e non solo. Anche Sophie, la cui quotidianità è sconvolta, si ritrova a indagare sul passato segreto del marito che verrà accusato anche di un altro stupro avvenuto molti anni prima.

Anatomia di uno scandalo: il cast della serie TV

A interpretare i due protagonisti principali di Anatomia di uno scaldalo, il ministro James Whiterhouse e la moglie Sophie, sono rispettivamente Rupert Friend e Sienna Miller, attrice conosciuta in particolare per aver lavorato in film come Foxcathcer – Una storia americana e American Sniper.

Olivia Lytton è invece interpreta da Naomi Scott. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Michelle Dockery, l’attrice che impersona il ruolo di Lady Mary Cawley nella serie TV Downton Abbey.

