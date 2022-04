Volete sapere dove’è il castello di Come una volta – Un amore da favola? La location dello show sul NOVE è in Piemonte.

Mercoledì 20 aprile 2022 debutta sul NOVE Come una volta – Un amore da favola, il dating show in cui un gruppo di 12 concorrenti (equamente divisi in sei ragazzi e sei ragazze) devono imparare a vivere e a corteggiarsi come si faceva nel passato, senza l’ausilio di social network, smartphone o qualsiasi altro strumento tecnologico. I dodici concorrenti sono seguiti da una serie di insegnanti e, nel corso delle sei puntate, li vedremo vivere e corteggiarsi all’interno di uno splendido castello. Vediamo allora qual è la location di Come una volta – Un amore da favola.

Come una volta – Un amore da favola: la location

Il castello dove è ambientato Come una volta – Un amore da favola è il castello Castello Reale di Govone che si trova in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Castello di Govone

Il castello è stato una residenza dei Savoia dal 1792 fino al 1870: nato come fortezza militare nel Medioevo, è solo alla fine del XVII secolo che il Castello di Govone ha assunto l’aspetto attuale quando all’architetto Guarino Guarino furono fidati i lavori di ampliamento e abbellimento della struttura.

Nel 1730 ha soggiornato all’interno del Castello di Govone anche il filosofo Jean-Jacques Rousseau. Dal 1997 è stato inserito nella lista dei beni protetti dall’UNESCO.

Come una volta – Un amore da favola: il cast

Come detto in precedenza, sono in 12 i protagonisti di Come una volta – Un amore da favola. Le sei damigelle sono: Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda, Sofia. I sei gentiluomini sono invece: Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco, Ruben.

A guidare i protagonisti del programma sono invece Elisa Vianello, il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky, dal maestro di ballo Emanuele Pironti, dall’istruttore per il gruppo dei ragazzi, Massimo De Cepparello, e dall’istruttrice per il gruppo delle ragazze, Laura Pranzetti Lombardini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG