Mascherine obbligatorie in Italia: il parere dei virologi sull’uso delle mascherine per difendersi da Covid e influenza.

Come difendersi dalle nuove varianti del Covid e dalla diffusione dell’influenza, con particolare preoccupazione per l’australiana, che sta colpendo migliaia di persone? Una soluzione potrebbe essere il ritorno delle mascherine. Ufficialmente i dispositivi di sicurezza individuale, in Italia, sono stati abbandonati ormai da mesi. Tuttavia, la recrudescenza dei contagi degli ultimi giorni potrebbe portare presto a un ritorno delle mascherine in molti luoghi al chiuso, come già accaduto in alcuni paesi europei, anche per evitare di rovinarsi le vacanze di Natale. Una soluzione auspicata anche da molti medici, che continuano a ritenerle importanti in questa fase della pandemia.

Mascherine obbligatorie in Italia: dove sono necessarie

Fermo restando che le mascherine sono rimaste obbligatorie o strettamente consigliate in alcune situazioni nel nostro paese, ad esempio all’interno degli ospedali, negli ultimi giorni stiamo assistendo a un ritorno delle mascherine anche sui mezzi pubblici o nei supermercati e nei centri commerciali. L’arrivo delle basse temperature e la diffusione dell’influenza stagionale, confusa spesso con il Covid, hanno infatti riportato in alto l’allerta degli italiani.

trasporto pubblico mascherina

Ad ogni modo, per il momento non dovrebbero esserci i margini per la reintroduzione dell’obbligo nel nostro paese. Il governo sembra andare in un’altra direzione, come dimostrato dalle nuove regole sull’isolamento. Il parere di molti virologi è però un altro: indossarle non è necessario, ma male non fa. Per questo in molti consigliano di tornare a riprenderle dal cassetto per rimettersele addosso in determinate circostanze. Lo sottolinea, ad esempio, Fabrizio Pregliasco dell’Università degli Studi di Milano: “Continuiamo a usare mascherine in certi contesti di particolare affollamento, il che non significa renderla obbligatoria, ma sdoganiamone l’uso proprio perché in certe situazioni può essere utile, senza polemiche né discussioni ideologiche“.

La situazione in Europa e America

D’altronde, se il discorso sembra ancora agli inizi in Italia, altri paesi europei hanno già reintrodotto l’uso delle mascherine, rendendole obbligatorie in diversi luoghi. Ad esempio in Spagna sono ormai necessarie nei luoghi pubblici. In Francia non c’è ancora l’obbligo, ma il presidente Macron è tornato a indossare la mascherina agli eventi pubblici.

E se l’Europa si sta muovendo con relativa calma, in America la direzione intrapresa sembra quella della massima attenzione e cautela. A New York è stato ad esempio chiesto ai cittadini di indossare la mascherina al chiuso, anche se si è vaccinati con più dosi. In particolare, è obbligato a indossare il dispositivo di protezione chiunque sia risultato positivo al virus. E in quel caso l’obbligo è esteso anche per le situazioni all’aperto. Una soluzione analoga potrebbe essere adottata anche a Los Angeles, specialmente se dovessero aumentare i casi di ricoveri per Covid, già in crescita negli ultimi giorni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG