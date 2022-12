La parola Paraclito è molto utilizzata nel mondo religioso, ma cosa significa e qual è la sua origine? Scopriamolo.

Il termine Paraclito è una voce dotta recuperata dal latino ecclesiastico. Al giorno d’oggi questa parola non è molto conosciuta, ma potrà esservi capitato di leggerla da qualche parte. Nel caso vi domandiate cosa vuole dire, abbiamo deciso di fornirvi una dettagliata risposta in questo articolo. Ecco allora cosa significa e quando è corretto utilizzarla.

Origini : deriva dal latino ecclesiastico paraclétus o paraclítus, dal greco parácletos “consolatore” o più propriamente “invocato”. La parola è un derivato di paracléo ossia “chiamo in aiuto” che si compone da “pará” (“presso”) e “caléo” (“chiamo”).

Il significato di Paraclito

Paraclito è una voce dotta recuperata dal latino ecclesiastico. Questo termine, al giorno d’oggi, non è particolarmente utilizzato e per questo non tutti ne conoscono il significato. Impiegata anche come “paracleto”, si tratta di un’espressione che fa parte dell’ambito della religione cristiana.

Nel mondo evangelico viene utilizzato in riferimento allo Spirito Santo come ha fatto ad esempio Giovanni nel suo Vangelo. Nello specifico, si usa in quanto lo Spirito Santo è considerato per via della sua funzione di sostegno patrono, difensore e consolatore.

In alcune circostanze è stato anche usato come sineddoche per Dio, inteso come trinità. Ci sono poi anche usi ironici che comunque risultano molto rari e poco rilevanti.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni utili esempi d’uso in casi pratici che possono aiutare a comprendere il significato di questa parola:

“Se continueremo a pregare il Padre ogni giorno, sono sicura che ci sarà un altro Paraclito”.

“Il dono del Paraclito ha cambiato il modo di amare di tutte le persone nel mondo”.

“Paolo Brosio è molto religioso e per questo motivo è chiaro quanto il Paraclito sia per lui davvero centrale nella vita di tutti i giorni”.

