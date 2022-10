La parola bralette fa parte del vocabolario di molte donne, ma tanti maschietti non ne conoscono il significato.

Bralette è una parola che praticamente tutte le donne conoscono in quanto identifica un capo d’abbigliamento femminile molto diffuso. Si tratta di un sostantivo che ormai fa parte anche del linguaggio quotidiano, ma la sua origine risulta davvero recente in Italia. La prima attestazione del vocabolo risale infatti al 2011 nel nostro Paese.

Vediamo nel dettaglio tutto su questa parola in modo che anche coloro che non ne sanno il significato possano impararlo.

Il significato di bralette

La parola bralette è un prestito non adattato dall’inglese, formato da bra (ossia “reggiseno”) e dal suffisso –lette. Questo vocabolo si utilizza in riferimento a un modello di reggiseno caratterizzato dall’assenza di coppe preformate, ferretti e imbottiture. Si tratta dunque di un termine che si usa nel mondo della moda femminile per parlare di uno specifico capo d’abbigliamento. Questo reggiseno è composto da due triangoli di stoffa molto decorati che fasciano il seno e diventano bretelline.

I reggiseno di questo tipo stanno avendo un grande successo negli ultimi anni. Essi risultano particolarmente comodi per via della morbidezza del loro taglio rispetto ai classici reggiseni. La loro diffusione è aumentata di molto a partire dal 2016 e proprio in quegli anni si è diffusa a macchia d’olio la parola che li identifica.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere perfettamente il significato di questa parola:

“Dovresti andare da Zara a comprare una bralette: ho visto che ci sono dei modelli davvero molto carini”.

“Per indossare una bralette con sopra una camicia serve un certo tipo di fisico: io mi imbarazzerei assolutamente”.

“Nell’ultima foto che ha postato su Instagram, Ilary Blasi indossa una bralette davvero sexy”.

