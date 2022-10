Quali sono le frasi più belle sulla malinconia? Scopriamo le citazioni perfette per se stessi oppure da dedicare agli altri.

La malinconia è un sentimento che non tutti accolgono allo stesso modo: qualcuno la teme e altri hanno imparato ad accoglierla. Vediamo quali sono le frasi a tema più belle di sempre, che possono aiutare voi stessi e, perché no, anche le persone che vi stanno particolarmente a cuore.

Frasi sulla malinconia: le più belle di sempre

Quanti non hanno mai provato un po’ di sana malinconia? Tutti e coloro che dicono di no, mentono. Qualcuno ha paura quando l’umore si fa triste e malinconico, mentre altri cercano di apprezzarlo comunque. Sia chiaro, non c’è un atteggiamento giusto o sbagliato nei confronti di questa emozione, ma farsela amica non è sbagliato, anche solo per sentirsi un po’ più leggeri. Di seguito, una selezione di frasi sulla malinconia che possono aiutarvi nell’impresa:

Un desiderio di desideri: la malinconia. (Lev Tolstoj)

La malinconia procede verso un futuro più lontano di quello sempre intravisto dalla speranza. (Roberto Morpurgo)

Nulla, tranne una battaglia perduta, può essere così malinconico come una battaglia vinta. (Duca di Wellington)

La malinconia è il più legittimo tra tutti i toni poetici. (Edgar Allan Poe)

Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. (Herman Melville)

Ogni tanto ho qualche crisi di malinconia, ma le supero con la massima facilità grazie alle lettere, quelle che scrivo e quelle che ricevo: mi ridanno coraggio. Stia comunque certo che non mi succede mai senza una ragione. Spesso mi chiedo se vale la pena di vivere. Non sono né caldo, né freddo e non trovo piacere in nulla. (Wolfgang Amadeus Mozart)

La malinconia non è una fuga dalla realtà, ma dalla irrealtà del mondo. (Raheel Farooq)

La malinconia, è l’autunno del dolore. (Anne Barratin)

La malinconia è condivisa da tutti gli uomini di genio (Aristotele)

Se si domanda a un malinconico quale ragione egli abbia per esser così, cosa gli pesa, risponderà che non lo sa, che non lo può spiegare. In questo consiste lo sconfinato orizzonte della malinconia. (Søren Kierkegaard)

Il ricordo ha bisogno della malinconia per avere tutto il suo profumo. (Anne Barratin)

Da se medesimo cade e cela la sua antica ombra. Morirò di cose come questa. (Alejandra Pizarnik) La malinconia non è altro che un ricordo inconsapevole. (Gustave Flaubert)

So perché sono triste, ma non saprei dire perché sono melanconico. Prolungandosi nel tempo senza mai raggiungere un’intensità particolare, gli stati melanconici cancellano dalla coscienza ogni motivo iniziale, presente invece nella tristezza. (EM Cioran)

La depressione è la melanconia meno il suo fascino. (Susan Sontag)

Quando si riesce ad alternare l’umorismo con la malinconia, si ha un successo, ma quando le stesse cose sono nel contempo divertenti e malinconiche, è semplicemente meraviglioso. (François Truffaut)

Gli uomini malinconici sono tra tutti i più arguti. (Aristotele)

Così come sulle bevande è riportata la gradazione alcolica, sui libri di poesia dovrebbero apparire il tasso di malinconia. (Miroslav Huptych)

La malinconia e la felicità sono come due persone che fingono di non conoscersi e si incontrano di continuo ad appuntamenti segreti. (Fabrizio Caramagna).

Aforismi sulla malinconia: la tristezza va accolta

Le citazioni sulla malinconia possono servire sia a voi stessi che agli altri, magari per aiutarvi e aiutarli a superare una tristezza del passato o d’amore. Di seguito, una selezione di frasi da utilizzare all’occorrenza:

Tutti possono essere tristi; ma la malinconia resta l’appannaggio delle anime superiori. (Georges-Eugène Faillet)

Credo che la malinconia sia un problema musicale, una dissonanza, un ritmo alterato. Mentre fuori tutto accade con un vertiginoso ritmo da cascata, dentro c’è una lentezza esausta da goccia d’acqua che cade di tanto in tanto. Ecco perché quel fuori contemplato dal dentro melanconico risulta assurdo e irreale e costituisce la farsa che tutti dobbiamo rappresentare. (Alejandra Pizarnik)

L’invisibile ragno della malinconia stende sempre la sua ragnatela grigia sui luoghi dove fummo felici e da dov’è fuggita la felicità (Boleslaw Prus)

C’è una malinconia che nasce dalla grandezza. (Nicolas Chamfort)

Osservò la scena e pensò alla vita- e come regolarmente gli succedeva quando pensava alla vita, diventò malinconico. Una tristezza dolce discese in lui. Sentì quanto era vano lottare contro la sorte- era questa la saggezza che i secoli gli avevano tramandato. (James Joyce)

Il moto è la migliore cura della malinconia. (Bruce Chatwin)

Confesso la mia dipendenza dalla malinconia. Come droga, quando non la sento nelle vene, la cerco in un cassetto o in un angolo di strada. (Mheathcliff)

Se in terra c’è un inferno, si trova certamente nel cuore di un uomo melanconico. (Robert Burton)

La malinconia ha di buono che ci impedisce di cadere nella megalomania. (Ramón Eder)

Tutti sanno, cioè, che un clown dev’essere malinconico per essere un buon clown, ma che per lui la malinconia sia una faccenda seria da morire, fin lì non arrivano. (Heinrich Böll)

Meglio morire di infarto che di malinconia. (Claudio Magris)

Scrupoli e malinconia, fuori di casa mia. (Filippo Neri)

I momenti migliori dell’amore sono quelli di una quieta e dolce malinconia, dove tu piangi e non sai di che. (Giacomo Leopardi)

La malinconia è il languido desiderio di insolubile. (EM Cioran)

La melanconia è la tristezza diventata leggera. (Italo Calvino)

La malinconia è altrettanto seducente dell’estasi. (Mason Cooley)

Tutto ciò che è finito, tutto ciò che è ultimo, desta sempre naturalmente nell’uomo un sentimento di dolore, e di malinconia. (Giacomo Leopardi)

La malinconia nasce quando non si può volere, cioè tendere a una meta, perché non si sa e non si vuol sapere ciò che si vuole. (Claudio Magris)

La malinconia è la felicità di essere triste. (Victor Hugo).

Riproduzione riservata © 2022 - DG