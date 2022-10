Le app di ricette consentono di cucinare ottimi piatti anche a coloro che non hanno troppa dimestichezza con i fornelli: ecco le migliori.

Non avete ancora scaricato un’app ricette sul vostro smartphone/tablet? Male, anzi malissimo. Le applicazioni di cucina non sono indispensabili soltanto perché aiutano ad improvvisare una cena in pochi minuti, ma anche perché funzionano da svuota frigo. Vediamo quali sono i must have da avere assolutamente a portata ‘di click’.

Quali sono le migliori app di ricette?

Cucinare non è per tutti, specialmente per coloro che si avvicinano ai fornelli come se stessero per andare all’inferno. Eppure, ci sono alcune app di cucina che aiutano anche i peggiori cuochi sulla faccia della terra. Quasi tutte offrono ricette di varia difficoltà, da quelle semplicissime a quelle più difficili. Non solo, alcune applicazioni consentono anche di mettersi alla prova e, perché no, migliorare le proprie abilità strada facendo.

Tra le migliori app di ricette c’è Cookmate. Disponibile sia per Android che per iOS, è facile da usare e offre diverse funzioni interessanti: dalle pietanze completamente personalizzate al ricettario, che si può conservare senza perdere neanche un ingrediente. Parlando di must have, specialmente per i fan dei fornelli, non possiamo evitare di citare GialloZafferano (Android e iOS). Considerato uno dei siti più affidabili e ampi per quel che riguarda le ricette, anche l’applicazione è fatta molto bene. Dalle ricette tradizionali a quelle esotiche, passando per piatti vegani e vegetariani: si può trovare di tutto e i video esplicativi fanno la differenza.

Applicazioni cucina gratis: improvvisarsi chef non è mai stato così facile

Tra le app di ricette per Android e iOS c’è anche Piccole Ricette, che ogni volta che c’è una nuova prelibatezza da preparare invia una notifica. Una chicca in più? Offre piatti che vanno bene anche per chi ha intolleranze oppure mangia senza glutine o lattosio. Una sorta di Facebook della cucina, invece, è Cookpad (Android e iOS). Si possono condividere ricette e fare richieste agli altri utenti per scovare nuovi piatti da preparare.

Immancabile nei device degli appassionati di cucina è Svuotafrigo (Android e iOS). Non dovete fare altro che inserire gli ingredienti che avete a disposizione e l’applicazione vi dirà cosa preparare. Se siete bravi con l’inglese, c’è Tasty (Android e iOS), che spiega le ricette step by step. Infine, non dimenticate Whisk (Android e iOS), un vero e proprio ricettario digitale che consente di tenere traccia di tutti i piatti che preferite e di seguire gli esperimenti culinari di tanti chef.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG