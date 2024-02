Un’espressione che è molto usata e racchiude una storia antica: ecco qual è il significato del modo di dire “asilo Mariuccia”.

A Milano e dintorni vi potrebbe capitare di sentire l’espressione “asilo Mariuccia”. Molti, però, non sanno bene che cosa voglia dire, e soprattutto non sanno da dove provenga questo detto tipicamente lombardo. Il suo significato è da ricerca all’inizio del ‘900 proprio nel capoluogo lombardo, dove fu fondato un asilo che prese il nome di Mariuccia. Scopriamo di più riguardo alla sua origine e al suo significato odierno.

Origine: dall’asilo Mariuccia di Milano;

Quando viene usato: in una conversazione quando qualcuno dice una cosa infantile;

Lingua: italiano;

Diffusione: Nord Italia.

Il significato di “asilo Mariuccia” e la sua origine

Il senso dell’espressione tipicamente milanese “asilo Mariuccia” ha origine in un vero luogo che porta proprio questo nome. L’asilo Mariuccia, infatti, venne fondato nel 1902 da Ersilia e Luigi Majno come istituto aconfessionale in onore della figlia, morta all’età di 13 anni per difterite, di nome Maria e conosciuta come Mariuccia.

In verità i veri fondatori dell’istituto furono i membri dell’Unione femminile, che lottava per i diritti di emancipazione delle donne e aiutava giovani ragazze fuori dagli schemi tradizionali. Dopo qualche anno venne anche istituita una sezione che si batteva contro la prostituzione minorile.

asilo Mariuccia

Ma come mai si dice asilo Mariuccia nel quotidiano dei milanesi e dei lombardi? Spesso questo termine è usato in molte occasioni, in particolare quando qualcuno non si trova a suo agio in un discorso da adulti dice che si è in una situazione da “asilo Mariuccia” perché sono emersi discorsi o temi infantili.

L’omonima Fondazione Asilo Mariuccia

A proposito di asilo Mariuccia, fermo restando il significato di cui abbiamo appena parlato, è bene ricordare che oltre allo storico asilo esiste un’altrettanta storica Fondazione senza scopo di lucro che opera ormai dal 1902 e che si occupa di offrire assistenza a donne e minori, ospitalità e accoglienza.

Esempi d’uso

Facciamo qualche esempio d’uso di questo modo di dire in una frase:

-“Siamo seri, non siamo mica all’asilo Mariuccia!”

-“Questa situazione da asilo Mariuccia non va a genio per questo momento”.