Chi è Miranda Rijnsburger? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla moglie del cantante spagnolo Julio Iglesias.

Miranda Rijnsburger è conosciuta in tutto il mondo per essere la moglie di Julio Iglesias. Sono una coppia dal Novanta, hanno avuto cinque figli e sono ancora oggi amatissimi in ogni angolo del globo. Vediamo chi è la donna e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Miranda Rijnsburg: biografia e carriera

Classe 1965, Miranda Rijnsburger è nata il 5 ottobre a Leimuiden, Paesi Bassi, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come segretaria presso un’azienda di risorse umane situata a Rotterdam. All’età di 24 anni, suo padre Wim, di anni 48, è morto a causa di un tumore al cervello.

Mentre viveva questo terribile lutto, Miranda ha incontrato casualmente un fotografo che stava lavorando ad un catalogo di costumi da bagno. L’uomo, colpito dalla sua bellezza, l’ha convinta a posare per lui. Così, la Rijnsburger è diventata una modella. La sua carriera, però, è andata avanti per un solo anno. Il destino aveva in serbo per lei l’incontro che le avrebbe cambiato la vita, quello con il marito Julio Iglesias.

La vita privata di Miranda Rijnsburger

Miranda Rijnsburger e Julio Iglesias si sono incontrati per la prima volta nel 1990, all’aeroporto di Jakarta in Indonesia. L’artista è subito rimasto affascinato dalla sua bellezza e, nonostante i 22 anni di differenza d’età, l’ha invitata al suo concerto. Intervistata da Vanity Fair, l’ex modella ha raccontato: “Sapevo chi era, anche se non sapevo tutto della sua vita personale. Ci ho pensato e alla fine ho accettato”.

E’ così nata una bellissima storia d’amore che dura ancora oggi. Miranda e Julio hanno avuto cinque figli: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelle Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007). Le nozze sono arrivate dopo tanti anni di unione, il 26 agosto 2010, nella chiesa della Virgen del Carmen di Marbella, in Spagna.

Chi è il marito di Miranda?

Classe 1943, Julio Iglesias è nato il 23 settembre a Madrid, in Spagna. Appassionato di calcio fin da ragazzino, è stato terzo portiere del Real Madrid. Purtroppo è stato costretto ad interrompere la sua carriera a causa di un incidente automobilistico. Ha comunque saputo reinventarsi, diventando un cantante di fama mondiale. Ad oggi, è considerato l’artista simbolo del romanticismo musicale spagnolo.

Con dischi incisi anche in italiano, francese, portoghese, inglese, tedesco e giapponese, Julio ha venduto oltre 250 milioni di album in tutto il mondo e ha ottenuto ben 2600 dischi tra platino e oro. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui una Stella nel leggendario marciapiede hollywoodiano. Prima di sposare Miranda, Iglesias ha giurato amore eterno a Isabel Preysler Arrastria. I due sono stati insieme dal 1971 al 1978 e hanno avuto tre figli: Isabel (1971), Julio José (1973) ed Enrique Miguel (1975).

Dove vive Miranda Rijnsburger?

Miranda Rijnsburger vive a Miami con il marito Julio Iglesias.

3 curiosità su Miranda Rijnsburger

-La madre di Miranda Rijnsburger, la signora Paula Bakker morta nel 2020, era una grande fan di Julio Iglesias. Quando sua figlia le ha comunicato di essere diventata la sua fidanzata non riusciva a crederci.

-All’età di 19 anni, Miranda ha avuto un brutto incidente sugli sci. Si è fratturata una vertebra e il naso e ha dovuto affrontare sei mesi di riabilitazione.

-Miranda è cresciuta con la sua famiglia, composta dai genitori e una più grande sorella, su una barca galleggiante a Leimuiden, una città a 40 minuti di auto da Amsterdam.