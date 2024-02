Le più belle frasi sul profumo della vita, dell’amore, di una persona a noi cara: le citazioni che possono ispirarci e inebriarci.

Tra i cinque sensi di cui siamo in possesso, l’olfatto è tra quelli che maggiormente possono avere un impatto sulle nostre vite. Un odore, buono o cattivo che sia, può suscitare in noi emozioni, ricordi, farci vivere o rivivere sensazioni indimenticabili. Anche per questo di frasi sul profumo ne sono state scritte tantissime, lasciate ai posteri da autori più o meno famosi, da pensatori che hanno avuto modo di riflettere su quanto l’odore possa svolgere un ruolo delicato sulla nostra esistenza.

Se stai cercando le frasi più belle in assoluto sul profumo, in gradi di trasportarci in un vero e proprio viaggio olfattivo, in questo articolo te ne proporremo alcune dedicate sia al profumo della vita, più in generale, sia al profumo di una persona. Un profumo che, spesso e volentieri, è davvero impossibile da dimenticare.

Frasi sul profumo della vita

Di citazioni sul profumo della vita ne esistono davvero moltissime, come tante sono le fragranze uniche che incontriamo durante il nostro percorso esistenziale. Degli odori forti, particolari, dolci, intensi, delicati, che permettono, come fossero delle polaroid olfattive, di catturare momenti che non torneranno mai, e che vivranno per sempre nella nostra mente, o nel nostro cuore, come ricordi indelebili.

Profumo

L’importanza del profumo nella nostra vita viene sottolineata da frasi che riescono, attraverso poche parole, a descrivere perfettamente quanto sia importante per l’esperienza umana incontrare svariati profumi nel corso dell’esistenza. Ecco alcune delle citazioni più belle in assoluto sull’odore e tutto ciò che da esso può derivare:

– Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo. (Mahatma Gandhi)

– Ogni parola ha il suo odore: c’è un’armonia e disarmonia degli odori e dunque delle parole. (Friedrich Nietzsche)

– Nulla sveglia un ricordo quanto un odore. (Victor Hugo)

– Gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all’orrore, davanti alla bellezza, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. Ma non potevano sottrarsi al profumo.

(Patrick Süskind)

– L’odore subito ti dice senza sbagli quel che ti serve di sapere; non ci sono parole, né notizie più precise di quelle che riceve il naso. (Italo Calvino)

– Di tutti i sensi, l’odorato è quello che mi colpisce di più. Come fanno i nostri nervi a farsi sfumature, interpreti sottili e sublimi, di ciò che non si vede, non si intende, non si scrive con le parole? L’odore è come un’anima, immateriale. (Marcel Hanoun)

– Le fragranze possono essere più di un piacevole accessorio. Un grande profumo è un’opera d’arte. È poesia silenziosa, invisibile linguaggio del corpo. Può risollevare le nostre giornate, arricchire le nostre notti e creare pietre miliari nelle nostre memorie. Una fragranza è emozione liquida. (Michael Edwards)

– Un profumo deve essere tanto carico di significato quanto leggero da portare. (Paco Rabanne)

– Nulla è più memorabile di un odore. Un profumo può essere inatteso, momentaneo e fuggevole, e tuttavia evocare un’estate della nostra infanzia su un lago di montagna. Un altro, una spiaggia al chiaro di luna. Un altro ancora un pranzo in famiglia con una teglia di arrosto e delle patate dolci durante un pazzo agosto in una città del Midwest. Gli odori esplodono morbidamente nella nostra memoria come mine terrestri cariche nascoste nella massa cespugliosa degli anni. (Diane Ackerman)

– I profumi sono dei potenti maghi che possono trasportarvi attraverso gli anni che avete vissuto. (Helen Keller)

– Coloro che non hanno mai provato la magia di un campo di gigli e di rose all’alba, possono sapere che cosa è un profumo? (Jean-Paul Guerlain)

– Le case dei vecchi hanno un odore particolare. Niente di poco pulito, voglio dire, soltanto che spesso si sente l’odore dei ricordi, di porte rimaste chiuse per molto tempo, una sorta d’intimità pesante e nostalgica, che può risultare soffocante e opprimente. (Jonathan Coe)

Le più belle frasi sul profumo di una persona

Se in generale i profumi all’interno delle nostre vite svolgono un ruolo fondamentale e ci permettono di rivivere emozioni del passato, sono forse ancora più importanti gli odori di una persona. Perché ognuno di noi ha un proprio profumo, e in un certo senso è proprio questo profumo caratteristico a permetterci spesso di essere ricordati, con passione, con desiderio, con nostalgia, da chi abbiamo amato nella nostra vita.

La fragranza unica di una persona può permettere di evocare ricordi, può suscitare affetto e creare legami emotivi estremamente profondi. Anche per questo motivo, sono stati in molti a lasciarci riflessioni di straordinaria intensità su quanto l’olfatto possa avere un peso sulle nostre relazioni personali. Ecco alcune delle citazioni più belle al riguardo:

– Il profumo di una donna è il suo segreto. Svelarlo, significa svestirsi davanti al primo venuto. (Louis Aragon)

– Il profumo di una donna è nel tempo, un ricordo più struggente di una sua fotografia. (Guy De Maupassant)

– Il miglior odore al mondo è quello dell’uomo che ami. (Jennifer Aniston)

– Il profumo si può cambiare, l’odore no. E non c’è profumo che possa innocuizzare un odore che ti è sgradevole, anzi sovente il melange aggrava la situazione. (Massimo Fini)

– Era inevitabile: l’odore di mandorle amare gli ricordava sempre il destino dei suoi amori contrastati. (Gabriel Garcia Marquez)

– Molto tempo dopo aver dimenticato cosa indossava una donna, permane il ricordo del suo profumo. (Christian Dior)

– I migliori investimenti nella vita di un uomo sono un completo su misura e un profumo costoso. È come comprare la migliore prima impressione. (Massimo Ferragamo)

– Un uomo saggio sa che il profumo è l’arma più potente nella lotta per l’attenzione femminile. (Marcello Mastroianni)