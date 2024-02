Il 2 marzo si celebra il B&B Day, la Giornata nazionale dei bed and breakfast: ecco come usufruire di una notte gratis in molte strutture.

Sapevi che ogni anno si celebra in Italia una giornata dedicata ai Bed & Breakfast? Ribattezzato B&B Day, questo evento speciale cade ogni anno nel primo weekend di marzo e permette a molti turisti di poter usufruire di sconti o promozioni particolari.

Ad esempio, quest’anno in occasione della Giornata Nazionale dei B&B sarà possibile dormire gratis per una notte in molte strutture convenzionate con la piattaforma bed-and-breakfast.it. In che modo? Aderendo ad alcune specifiche condizioni. Ecco tutto ciò che bisogna sapere.

B&B Day 2024: come dormire gratis in molte strutture

Quest’anno la Giornata Nazionale dei B&B cade sabato 2 marzo. In occasione di questo evento sarà possibile, per i turisti, usufruire di una notte gratis per chi prenota in determinate strutture per almeno due notti consecutive.

Bed and breakfast, colazione a letto

L’elenco delle strutture è disponibile sul portale bed-and-breakfast.it o sul sito bbday.it. Collegandosi al sito e inserendo le date del proprio viaggio, si verrà automaticamente reindirizzati in un elenco delle strutture che aderiscono alla promozione valida per il 2 marzo.

Prenotando per il primo sabato di marzo e almeno per un’altra notte nel B&B che abbiamo scelto si pagherà solo la seconda notte, mentre la prima sarà gratuita. Ad esempio, organizzando un weekend fuori, con check-in previsto il 2 marzo e check-out lunedì 4 marzo, si pagherà solamente la notte di domenica, mentre quella di sabato sarà offerta grazie alla promozione.

Se invece si opta per il check-in il 1° marzo e check-out il 3 marzo, si pagherà solo la prima notte. Infine, prenotando per tre giorni, dal 1° al 4 marzo, si pagheranno solo la prima e la terza notte, mentre sarà offerta la notte del 2 marzo.

Cos’è il B&B Day, la Giornata per i bed and breakfast

Arrivato alla diciassettesima edizione, il B&B Day è una giornata di festa nata per permettere ai turisti sia italiani che stranieri di poter esplorare le bellezze del nostro territorio godendo di un vantaggio economico significativo.

Un’occasione per sperimentare un modo di viaggiare differente, per certi versi più familiare, dando valore alle realtà ricettive spesso piccole ma in grado di offrire ai turisti una proposta calorosa e completa, con nulla da invidiare rispetto a quella tradizionale alberghiera.

D’altronde, non è un caso se in Italia la formula del bed and breakfast ha preso negli ultimi anni piede, diventando in termini numerici la preferita dai turisti per quanto riguarda l’alloggio nelle nostre città e nelle nostre località turistiche. Una dimostrazione di quanto il rapporto qualità-prezzo, unito a un calore familiare impossibile da percepire in altre tipologie di strutture, sia diventato un valore aggiunto per le tante realtà diffuse sul nostro territorio.