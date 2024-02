Qual è il significato della canzone Ragazzi Fuori di Clara? Il brano è stato scritto per la quarta stagione della serie tv Mare Fuori.

Poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Clara ha lanciato il nuovo singolo Ragazzi Fuori. Il brano compare nella serie tv Mare Fuori, in una scena che riguarda la stessa cantante e il personaggio di Cardiotrap. Vediamo il testo e il significato.

Ragazzi Fuori di Clara: il significato della canzone di Mare Fuori

Presentata nella quarta stagione di Mare Fuori, Ragazzi Fuori è la nuova canzone di Clara. Prodotto da Vincenzo Centrella, in arte Kyv, il brano fa da sfondo ad una scena molto forte della serie tv, quella che vede Cardiotrap e Crazy J mentre sono in una sala di registrazione prima di un’esplosione. Come suggerisce il titolo, il singolo si inserisce alla perfezione nella narrazione delle vicende che riguardano i ragazzi dell’Istituto penale minorile di Napoli.

“Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua, ma sporca

Con una bussola rotta senza direzioni

E fa paura“.

La canzone parla di giovani “nati come fiori per strada senza manco farlo apposta“. Nessuno è responsabile della famiglia in cui nasce e delle basi educative che riceve.

“Cresci sempre di più e che cosa resta? (Cosa resta?)

Togli la ruggine dalla faccia (Dalla faccia)

Cerchi dentro lo specchio una risposta (Una risposta)“.

I protagonisti di Ragazzi Fuori si definiscono acqua sporca, o bussola rotta. Hanno perso la rotta perché, fondamentalmente, non hanno avuto accanto un adulto ad indicargli la via. Non a caso, si descrivono come “petali senza colori“.

Ecco il video di Ragazzi Fuori di Clara:

Ragazzi Fuori di Clara: il testo della canzone di Mare Fuori

Ah-ah-ah-ah

Crescere quanto ci costa

Se siamo nati come fiori per strada…

