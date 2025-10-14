5 cose da fare ad Halloween con le amiche: il divertimento è assicurato

Anche in Italia Halloween viene festeggiato come si deve: maschere, zucche, streghe e tanto divertimento, ecco cosa fare il 31 ottobre con le amiche!

Il 31 ottobre è sempre più vicino e le idee per divertirsi e trascorrere la serata di Halloween possono essere numerose. Nonostante sia una festa celebrata specialmente negli Stati Uniti, anche in Italia oramai vengono organizzati dei veri e propri party “mostruosi”. Ecco alcune idee su cosa fare ad Halloween insieme alle proprie amiche per una serata da brivido!

Cose da fare ad Halloween con le amiche

Se non volete assolutamente rinunciare al divertimento, forse una festa di Halloween può fare al caso vostro. Potete comprare la maschera che desiderate, travestirvi da chi volete e trascorrere una notte da paura insieme ai vostri amici e, chissà, magari incontrare nuove persone…

Se la festa non vi entusiasma, allora selezionate tre o quattro film da vedere la notte del 31 ottobre con tanto di pop-corn e patatine. Scegliere film horror, che siano, ovviamente, in tema Halloween. Uno dei film più gettonati di sempre è “The Nightmare before Christmas” di Tim Burton.

Oltre a guardare una serie di film paurosi, potete anche optare per il divertimento in cucina: sbizzarritevi a preparare piatti che richiamino il tema della giornata. Sul web si trovano numerose ricette speciali per questo giorno!

Un gioco divertente (non per tutti) che sta andando molto di moda negli ultimi anni è la “Zombie Walking”. Consiste nel vestirsi, appunto, da zombie con i propri amici e camminare in giro per la città come dei veri e propri morti viventi.

Se siete degli appassionati di horror e dei misteri, una delle idee più spaventose da fare ad Halloween è visitare un luogo abbandonato. Non dovrà mancare il make up adatto alla serata: l’atmosfera renderà tutto ancora più pauroso e misterioso!

Sarà impossibile annoiarsi la notte di Halloween…