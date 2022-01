Il corso di addestratore cane rappresenta un possibile sbocco lavorativo per chiunque ami gli animali ed in particolare i cani. Scopriamo come funziona.

Quando si parla di corso d’addestratore cane si intende uno studio approfondito che porta alla conoscenza del cane a tutto tondo.

Al mondo esistono infatti cani poliziotto, cani da soccorso alpino, cani per diabetici, cani per non vedenti, cani bagnino, cani per pet therapy etc… E ad accomunarli sono degli addestramenti seguiti dal così detto addestratore cinofilo. Una figura sempre più ricercata ma della quale si sa ancora molto poco.

Come diventare addestratore cinofilo

Seguire dei corsi per addestratori di cani non è semplicissimo. C’è infatti tutta una ricerca che va fatta a monte in quanto non esiste ancora un vero e proprio percorso ufficiale.

Tuttavia, ci sono sempre più corsi d’addestramento per cani che si possono seguire presso dei centri autorizzati.

Prima di tutto occorre quindi capire che tipo di addestratore si desidera diventare e iniziare ad informarsi per il percorso più idoneo da seguire.

Tra i tanti centri che se ne occupano ci sono quelli delll’Anpec e quelli promossi dall’Enci.

Da qualche anno esistono inoltre anche dei corsi universitari che consentono di specializzarsi in tecniche di allevamento di cane di razza ed educazione cinofila.

Come iscriversi ad un corso e quanto costano

Ora che abbiamo capito come diventare addestratori di cani è importante precisare che, a parte l’università che è a numero chiuso, i corsi accreditati possono andare dal 1200 ai 2500 euro.

Questi sono generalmente strutturati in pacchetti da 250 ore ma in base al tipo di corso possono arrivare persino al doppio. È molto importante, però, seguire corsi accreditati e che offrano anche delle ore di tirocinio e magari degli sbocchi professionali.

Andando al guadagno, un addestratore può prendere in media dalle 800 euro al mese andando a salire. Molto dipende dalle sue competenze e dal tipo di lavoro che riesce a trovare.

Si tratta comunque di una posizione sempre più cercata anche nel privato. Basti pensare a tutti coloro che hanno bisogno di educare il proprio amico a quattro zampe e che per farlo si rivolgono appunto agli addestratori cinofili.

