Grazie a un video virale in cui festeggia il compleanno del suo cane con una torta e candeline, un senzatetto ha trovato casa e lavoro.

Per il senzatetto José Luís Matos i suoi due cani sono come angeli che si prendono cura di lui mentre dorme per strada, che gli danno forza e speranza di vivere. L’uomo, che si trova in Colombia, ha festeggiato uno dei suoi cani con torta e candeline, una scena commovente che ha fatto il giro del web e che gli ha permesso di cambiare vita.

25 anni, da 10 anni per le strade di Bucaramanga, José Luìs vive con i suoi due cani e il 7 gennaio ha festeggiato i 4 anni di Shaggy, uno dei due.

Il video ha fatto il giro del web e molti utenti si sono organizzati per aiutare il giovane, commossi dalla sua storia. José, infatti, ha ricevuto in dono vestiti, cibo e ha trovato un lavoro e un posto dove stare, ovviamente non senza i suoi due cani che sono inseparabili. Detto anche Choco, José Luìs non ha pensato solo a sé stesso, ma nel frattempo ha organizzato una raccolta di cibo, che aiuterà gli altri cani di strada.

