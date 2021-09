Il mondo dello streaming si è arricchito con la piattaforma Disney +: ecco come fare per vederla sulla propria TV.

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV +: se siete appassionati di film e di serie TV, da diversi anni ormai avete a disposizione diversi cataloghi on demand con migliaia di titoli in modo da soddisfare ogni vostro gusto. E tra le tante piattaforme streaming non poteva certo mancare quella della Disney: il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi ha fatto il proprio debutto Disney +, qualche mese dopo, per l’esattezza il 24 marzo 2020, la piattaforma on demand è arrivata anche in Italia. Se siete tra i tanti fan del Marvel Cinematic Universe o del mondo di Star Wars è quasi obbligatorio l’abbonamento a questo servizio on demand: proprio su Disney + escono infatti le tanto attese serie TV legate a questi due universi cinematografici.

Come vedere Disney Plus in TV

Vediamo ora come configurare Disney Plus su Smart TV. In realtà è molto semplice: se l’app Disney + è già presente sulla vostra Smart TV vi basterà cliccherà su di essa per aprirla (per poter vedere i vari contenuti è però necessario sottoscrivere un abbonamento), altrimenti dovrete per prima cosa scaricare l’app, che non è però presente su tutti i modelli di Smart TV.

Disney Plus, sulle Smart TV Samsung, per esempio, è presenti solamente nei modelli prodotti nel 2016 o quelli successivi che hanno come sistema operativo OS Tizen. L’app la si può poi trovare nei televisione LG prodotti nel 2016 o quelli successivi che abbiano almeno WebOS 3.0 come sistema operativo. E’ poi presente su tutte le Smart TV con sistema operativo Android TV.

Se siete invece in possesso di un altro modello Smart TV e non riuscite a trovare l’app, non significa che Disney Plus non funziona sulla Smart TV di casa vostra: per poter usufruire di questa piattaforma streaming dovrete però utilizzare strumenti alternativi come le Fire Stick TV di Amazon.

Come vedere Disney Plus su Sky

Ma c’è anche un altro modo per vedere Disney Plus su Smart TV e non solo: se siete clienti Sky, trovate Disney Plus su Sky Q, tra le app che sono già installate nel decoder. Anche in questo caso, però, per poter fruire dei vari contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming. L’app di Disney Plus è inoltre presente su Now TV.

