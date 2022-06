Ecco dove vedere Lost in streaming: tutti gli episodi della serie TV più misteriosa di sempre sono a portata di click.

Quando si parla di serie Tv e di misteri non si può non parlare di Lost. La serie ideata da J. J. Abrams ha saputo immediatamente conquistare il pubblico di tutto il mondo e a contribuito in maniera importante a cambiare negli spettatori la concezione di serie TV. In Italia le sei stagioni di Lost sono state trasmesse dal canale satellitare Fox e in chiaro su Rai 2, ma vediamo ora dove vedere in streaming questa serie TV.

Dove vedere Lost in streaming

Tutti gli episodi delle sei stagioni di Lost possono essere visti in streaming su Amazon Prime Video. La piattaforma on demand, a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da tablet e da smartphone, ha infatti acquisiti i diritti per la trasmissione in streaming della serie TV.

Per poter vedere Lost su Amazon Prime Video è però necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime (il costo è di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno). Ma è possibile vedere Lost in streaming gratis? In parte sì. Come? Amazon offre un mese di visione gratuiti di tutti i contenuti del proprio catalogo ai nuovi iscritti a Prime. Certo, una volta terminato il mese di prova gratuita per poter continuare a usufruire del servizio, e continuare a vedere gli episodi di questa serie TV, è necessario sottoscrivere l’abbonamento.

Lost: cast e trama della serie TV

Lost segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo che si ritrovano in un’isola misteriosa, non presente sulle cartine geografiche e in cui avvengono una serie di eventi misteriosi (e in alcuni casi inquietanti).

Tra i protagonisti di Lost troviamo Matthew Fox, Evangeline Lilly, Emilie de Ravin, Naveen Andrews, Jorge Garcia, Maggie Grace, Josh Holloway e Michelle Rodriguez.

