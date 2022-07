Ecco come fare per disdire l’abbonamento a Amazon Prime Video e cancellare così l’iscrizione alla piattaforma streaming.

Sono tanti gli utenti che, mese dopo mese, decidono di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime Video ma sono tanti anche quelli che, per ragioni diverse, decidono di disdirlo. Questo solitamente accade quando i prezzi vengono ritoccati al rialzo (è accaduto per esempio con l’annuncio del luglio del 2022 per gli abbonamenti dal settembre successivo). Se volete sapere proprio come disdire l’abbonamento a Amazon Prime Video siete arrivati nel posto giusto: seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida, con pochi semplici passaggi riuscirete a cancellare l’iscrizione alla piattaforma streaming (e di conseguenza anche al servizio Prime di Amazon, visto che i due sono collegati fra di loro).

Come disdire Amazon Prime Video

Vediamo ora come cancellare l’iscrizione ad Amazon Prime Video: per prima cosa dovete collegarvi al sito di Amazon e successivamente accedere al vostro profilo personale, inserendo lo username e la password che avete scelto al momento dell’iscrizione.

Telecomando e schermo TV

A questo punto andate sul menù a tendina del pulsante “Account e liste“, dopodiché cliccate su “Il mio Amazon Prime“. A questo punto vi si aprirà una pagina con tutte le informazioni riguardanti il vostro abbonamento, dal piano scelto (se quello mensile o quello annuale) alla data del rinnovo.

In altro a destra troverete la sezione “Gestisci iscrizione“, slittate sulla scritta “Aggiorna, cancella e altro” e quindi premete sul pulsante “Termina l’iscrizione“. Vi sarà poi chiesto se volete davvero annullare l’iscrizione ad Amazon Prime (Video compreso), a quel punto vi basterà confermare l’operazione per disdire definitivamente l’abbonamento.

Riattivare l’abbonamento ad Amazon Prime Video

Se in un secondo momento doveste cambiare idea e vorreste riattivare il vostro abbonamento ad Amazon Prime Video, sappiate che è possibile farlo. Potete infatti iscrivervi nuovamente, scegliendo il piano di pagamento a voi più congeniale (quello mensile o quello annuale dal costo di 3,99 euro al mese il primo, 36 euro all’anno il secondo) e accedere quindi alla piattaforma streaming.

Riproduzione riservata © 2022 - DG