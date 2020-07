Come dire addio per sempre agli aloni sui vetri di casa (e quelli della macchina) grazie all’azione sbiancante e brillante dell’alcool rosa e dell’aceto.

Non sapete più come fare per avere superfici brillanti e niente aloni sui vetri? Forse vi sembrerà di averle provate tutte, ma in realtà ci sono degli ottimi rimedi casalinghi che vi aiuteranno a risolvere questo problema. Lasciate da parte i prodotti chimici e non preoccupatevi di acquistare il prodotto più costoso per ottenere il risultato desiderato. Per quanto ci siano degli ottimi prodotti in commercio, infatti, si possono scegliere delle valide alternative naturali per una perfetta pulizia dei vetri senza aloni.

Come pulire i vetri senza lasciare aloni?

-Un primo rimedio infallibile è una soluzione di acqua e aceto di mele. Per prepararlo sarà sufficiente far bollire un litro di acqua e lasciarla riposare. Aggiungete un bicchiere di aceto e agitate bene. A questo punto versate il prodotto in un contenitore spray e pulite i vetri con un panno in cotone o in microfibra.

Pulire i vetri (senza aloni)

Diversamente, potrete immergere il panno nell’acqua e aceto e procedere. Ripetete l’operazione due o tre volte se necessario. Per assicurarvi che non ci siano tracce di aloni, asciugate con della carta di giornale o dei tovaglioli di carta.

-In alternativa all’aceto si può usare l’alcool rosa. Diluite un litro di acqua con un bicchiere di aceto e immergetevi un panno in microfibra o un vecchio asciugamano. Strofinate per bene sul vetro e ripetere se necessario. Infine, asciugate con un foglio di giornale o con un panno asciutto.

-Invece, se non sapete come pulire i vetri della macchina senza lasciare aloni non vi resta che provare con questo intruglio, aggiungendo un po’ di detersivo per piatti. Dopo questo passaggio lavate ancora una volta con solo acqua e aceto, frizionando con un panno asciutto.

