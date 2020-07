Scopriamo come sostituire lo zucchero a velo nei dolci, che spesso ci accorgiamo di aver terminato quando è troppo tardi.

Realizzare dolci in cucina è un hobby molto costruttivo e rilassante. Capita spesso infatti di cucinare un dessert, che sia una torta, dei biscotti o al cucchiaio, in occasioni di feste in famiglia ma anche solamente per diletto personale. Può capitare, però, di scoprire all’ultimo momento che manca un ingrediente fondamentale, come lo zucchero a velo, necessario per guarnizioni o rifiniture. Come rimediare? Esiste un metodo per sostituire lo zucchero a velo, casalingo che potrebbe risolvere i nostri problemi.

Come si fa lo zucchero a velo se è terminato

Come già detto, capita di non avere a portata di mano lo zucchero a velo, ma è possibile realizzarlo in casa in maniera facile e veloce. Ecco come fare.

Possiamo sostituire lo zucchero a velo nei dolci riducendo in polvere del comune zucchero semolato nel frullatore di casa, oppure con il mixer e anche con il Bimby. Una volta fatto questo basterà aggiungere dell’amido di mais o di riso ed ecco il nostro zucchero a velo fatto in casa.

-Per prima cosa si mette lo zucchero semolato nel bicchiere del frullatore, si frulla alla massima potenza per circa un minuto. Si toglie poi lo zucchero che si è depositato sulle pareti con una spatola.

-Si aggiunge infine l’amido, si rimette il tappo e si frulla per ancora circa un minuto.

-Quando è pronto, si versa il contenuto in un barattolo asciutto di vetro e si conserva in un luogo al riparo dal calore del sole.

Se desideriamo dello zucchero a velo vanigliato, basterà aggiungere una o più bustine di vanillina secondo la quantità di zucchero che andremo a frullare, ed il gioco è fatto: possiamo procedere a decorare biscotti, torte, ciambelloni e cupcake appena sfornati.

