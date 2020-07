View this post on Instagram

Sono stata taggata da diverse donne meravigliose per fare questa challenge, che non so bene quale sia – qualcosa che fare con l’emancipazione femminile. Quindi ecco a voi diverse foto mentre faccio cose poco attraenti come depilarmi il naso. Il vero potere, femminile o maschile, è quando non te ne frega un cazz di quello che pensano gli altri. La vera libertà è quando non hai nulla da nascondere. Ascoltatemi bene, il potere non ti sarà mai dato se glielo devi chiedere con una foto in bianco e nero. Il potere non è regalato. Il potere si prende. Nomino tutti voi ad andare a prendere il vostro. 🏃🏼‍♀️ #challengeaccepted #womensupportingwomen