Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre: tutte le informazioni sul nuovo conventiente operatore per avere un mare di giga sul proprio smartphone.

Da qualche anno a questa parte la proposta commerciale per i nostri smartphone non è più ridotta alle sole TIM, Vodafone, Wind e Tre. Con l’avvento di Iliad, le rivali hanno infatti deciso di giocare su un altro tavolo, creando una serie di operatori virtuali dalle tariffe convenienti come quelle del colosso francese. Alle già conosciute Kena e ho.mobile si è aggiunta negli ultimi tempi anche la nuova Very Mobile, emanazione virtuale del gruppo WindTre. E le sue offerte sembrano davvero molto vantaggiose!

Very Mobile: l’operatore virtuale di WindTre

Il nuovo operatore virtuale è nato in questo 2020 e punta fin da subito ad aggredire il mercato con nuove offerte allettanti per tutti i clienti che provengono dai propri rivali.

Mandare messaggi

Il nuovo brand si presenta così sul proprio sito ufficiale: “A noi non piacciono le brutte sorprese e i giri di parole, per questo ci impegniamo a mettere a tua disposizione solo offerte very chiare che non hanno vincoli di durata, penali di disattivazione o qualsiasi altro tipo di costo indesiderato“. E arrendere ancora più interessanti le loro proposte sono le garanzie offerte dalla copertura del gruppo WindTre.

Very Mobile: copertura e assistenza

La copertura dell’operatore virtuale è comunque limitata, rispetto a quella di WindTre, al 4G fino a 30 Mbps in download e in upload. Per quanto riguarda l’assistenza, spesso tasto dolente per gli operatori virutali, Very Mobile mette a disposizione dei clienti l’1929, e per i potenziali clienti il numero verde 800 99 4444.

Su sito ufficiale è possibile trovare il negozio Very più vicino al proprio domicilio. Per quanto riguarda la gestione dell’attivazione, la tracciabilità dei consumi e la possibilità delle ricariche, è invece disponibile un’applicazione ufficiale gratuita su Google Play Store.