Il 9 ottobre 2020 farà il suo debutto su Sky la serie TV di Luca Guadagnino We are who we are: ecco le anticipazioni, il cast e la trama.

We are who we are è una delle serie TV più attese dell’autunno 2020, anche perché è stata ideata e diretta da uno dei più acclamati registi italiani a livello interazionale: Luca Guadagnino. Ora la serie TV, che sarà trasmessa su Sky e che sarà possibile vedere anche su Now TV, ha una data di uscita ufficiale: quella del 9 ottobre. Una data che in molti cerchieranno con il pennarello rosso sui propri calendari.

We are who we are: le anticipazioni sulla serie TV

We are who we are è una delle serie TV selezionati dalla Quinzaine des Realisateuers di Cannes 2020. Tra i protagonisti c’è Fraser, un ragazzo americano di 14 anni che da New York si trasferisce in Italia con la madre Sarah e la sua compagna Maggie, entrambe in servizio nell’esercito e trasferite nella base militare in Veneto.

Luca Guadagnino

In Italia Frase conosce Caitlin, una ragazza sua coetanea che da anni vive nelle base militare in Veneto con la sua famiglia, ma anche Britney, Craig, Sam, Enrico e Valentina: quelli che diventano i suoi amici. La serie TV è composta da otto diversi episodi.

We are who we are: il cast della serie TV

Il protagonista principale di We are who we are, Fraser Wilson, è interpretato da Jack Dylan Grazer, giovane attore americano che ha già recitato in alcuni film di grande successo come Shazam! e i due capitoli di It di Andres Muschietti dove ha interpretato il ruolo di Eddie Kaspbrak.

Al suo fianco, nel cast della serie TV diretta e ideata da Luca Guadagnino, troviamo anche Jordan Kristine Seamon che veste i panni di Caitlin, Chloe Sevigny, Alice Braga e Kid Cudi.