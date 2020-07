Giù al Nord è il film da cui Luca Miniero ha tratto ispirazione per il suo Benvenuti al Sud: ecco le location della commedia francese.

Tra le commedie italiane che più hanno avuto successo negli ultimi anni c’è Benvenuti al Sud. Il film diretto da Luca Miniero, con protagonisti Claudio Bisio, Alessandro Siani, Valentina Lodovini e Angela Finocchiaro, non è altro che il remake di una pellicola francese di grande successo: Giù al nord. Il film diretto da Dany Boon è uscito nelle sale cinematografiche nel 2008 e aveva conquistato anche il pubblico italiano, oltre che quello francese. Vediamo ora quali sono le location scelte e utilizzato per questa divertente commedia.

Giù al Nord: le location del film

In Giù al Nord il protagonista Philippe Abrams, direttore della posta di Salon-de-Provence, nel sud della Francia, viene trasferito per gravi infrazioni disciplinari a Bergues, una piccola città nei pressi di Lilla. Ed è proprio a Bergues che è stato girato quasi interamente il film.

Grazie a questo film, la cittadina francese (in precedenza pressoché sconosciuta al di fuori dei confini nazionali) ha acquisito una certa notorietà diventando anche una meta turistica. Tra i luoghi più celebri della città, che si possono vedere anche nel film, c’è lo storico campanile.

Giù al Nord: il cast del film

Se il direttore della posta che viene trasferito per motivo disciplinari in Benvenuti al Sud è stato interpretato da Claudio Bisio, in Giù al Nord questo ruolo è andato a Kad Merad. Nel cast del film troviamo poi anche Zoe Felix, che ha recitato anche al fianco di Fabio Volo nel film Studio illegale.

Tra gli attori che hanno lavorato a Giù al Nord troviamo poi Dany Boon, che è apparso in un cameo anche in Benvenuti al Sud, Anne Marivin, Line Renaud, Stephane Freiss, Philippe Duquense, Guy Lecluyse, Lorenzo Ausilia-Foret, Michel Galabru, Patrick Bosso, Zinedine Soualem e Fred Personne.

