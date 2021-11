Come si gioca a burraco? Scopriamo lo scopo, le regole, i punteggi e le penalità del gioco di carte più diffuso degli ultimi tempi.

Negli ultimi tempi come non mai, il gioco del burraco si è diffuso anche nel nostro Paese. Si può giocare in due persone e più e le regole non sono poi così diverse da quelle di scala quaranta. Come tutti i giochi di carte è necessaria una buona memoria e un po’ di sana astuzia. Scopriamo i punteggi e gli errori da evitare.

Burraco: regole del gioco di carte

Il gioco del burraco prevede l’utilizzo di due mazzi da 52 carte francesi, ovvero quelle che si utilizzano per scala quaranta o poker, compresi i jolly. Generalmente, a sfidarsi sono due o tre squadre, quindi 4 o 6 giocatori. Lo scopo, ovviamente, è accumulare il maggior numero di punti. Si inizia la partita con l’estrazione del mazziere che ha il compito di mescolare e distribuire le carte.

Il mazziere chiederà alla persona seduta alla sua destra di tagliare il mazzo e dividerlo in due mazzetti composti da 11 carte ognuno. Queste ultime devono essere prelevate a partire dal fondo del mazzo. Nel caso in cui ci siano tre squadre o componenti, un mazzetto deve essere da 11 e uno da 18. I mazzetti verranno poi posizionati, uno sopra all’altro, in posizione incrociata, sul lato del tavolo. Le carte rimanenti, invece, vengono messe al centro del tavolo. Il mazziere, intanto, distribuirà 11 carte per volta ad ogni giocatore, partendo dalla sua sinistra.

Finalmente si entra nel vivo del gioco. Ogni giocatore, uno alla volta e in base alle carte che ha in mano, deve scegliere se pescare una carta, calare una combinazione, integrarne una già presente sul tavolo o scartare semplicemente una carta così come vuole il regolamento burraco. La carta scartata va a costituire il monte degli scarti che, al bisogno, può essere prelevato al posto della singola carta da prendere dal mazzo coperto. Le combinazioni ammesse devono essere composte da almeno 3 carte dello stesso seme o valore. Queste accoppiate possono essere realizzate anche con l’aiuto del Jolly, così come gli stessi sono utili per comporre le scale.

Giocare a burraco: punteggi e penalità

Le regole gioco del burraco dicono che lo scopo è accumulare il maggior punteggio possibile prima degli avversari. A seconda delle partite previste, questo corrisponde a 505, 1005 o 2005 punti. Per giocare una buona mano è necessario conoscere i punti di ogni carta:

jolly – 30 punti

pinella – 20 punti;

asso – 15 punti;

carte dal Re al 9 – 10 punti;

carte dal 7 al 3 – 5 punti.

Come giocare a burraco senza commettere errori? Oltre a memorizzare il valore di ogni carta, è bene ricordare che per la mancata presa del pozzetto è prevista una penalità di 100 punti. E’ obbligatorio, infatti, prelevare almeno una volta il pozzetto, in modo da ottenere i 100 punti della chiusura. Quest’ultima ha un punteggio diverso in base alla combinazione che si effettua. Per un buon burraco, le carte accoppiate hanno i seguenti valori:

burraco sporco con valore 100 punti quando si hanno 7 carte di uguale valore o in scala dello stesso seme, compresi Jolly e Pinelle;

burraco semipulito da 150 punti quando si hanno 7 o più carte dello stesso valore o in scala dello stesso colore, con l’aggiunta di un Jolly o di una Pinella intesa come tale;

burraco pulito da 200 punti formato da 7 carte dello stesso valore o in scala di colore + un Jolly o una Pinella;

super burraco da 250 punti con una scala dello stesso seme oppure una sequenza paritaria di 8 carte senza Jolly o Pinelle;

burraco reale con 300 punti con una scala di colore dall’Asso al Re.

La spiegazione del gioco burraco senza la pratica serve a poco. Giocare, giocare e ancora giocare è l’unico modo per imparare bene le regole e, magari, vincere ogni partita.