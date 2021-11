Emoticon Skype: come trovare quelle nascoste, utilizzarle nelle chat e aggiungerne di nuove per poter sorprendere i nostri amici e colleghi.

Sapevi che esistono delle emoticon Skype nascoste? Ebbene sì. Anche se ormai sei abituato a utilizzare sempre le solite, senza troppi slanci di fantasia, potrebbe farti piacere cambiare registro, magari utilizzando alcune di quelle nascoste, di cui non tutti conoscono l’esistenza. Si tratta di faccine molto divertenti, ma anche di oggetti che utilizziamo tutti i giorni, o dei simpatici animali. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutti gli scopi. Scopriamo insieme come fare per poterle trovare.

Emoticon nascoste Skype: come usarle

Mentre le emoji di uso comune sono facilmente rintracciabili sulla nota applicazione, tra le più utilizzate tra colleghi, quelle nascoste possono essere trovate attraverso dei codici da poter scrivere direttamente in un messaggio per vederle apparire.

Queste alcune delle faccine Skype che potrebbero fare proprio al caso tuo:

– (rofl) per una faccina che si rotola dal ridere

– (smirk) per una faccina smorfiosa

– (shake) per una faccina che dice no con la testa

– (emo) per avere una faccina ‘emo‘

– (bandit) per una faccina da bandito

– (drunk) per una faccina da ubriaco

– (smoke) per una faccina che fuma

– (santa) per una faccina di Babbo Natale

– (crazyxmas) per una faccina con le luci di Natale addosso

– (LFCclap) per una faccina da tifoso che applaude

Se stai cercando nuove emoticon Skype potrebbero però non bastarti queste emoji che ti abbiamo suggerito sopra. Magari preferisci qualcosa di più originale, davvero unico, che possa lasciare davvero a bocca aperta amici e colleghi. Vediamo allora una serie di emoticon nascoste decisamente più bizzarre, ma non meno divertenti da utilizzare:

– (ss) per il logo di Skype

– (stop) per un poliziotto che mostra un segnale di stop

– (rainbow) per un arcobaleno

– (games) per un controller dell’Xbox

– (letsmeet) per un calendario con pagine che si sfogliano

– (whatsgoingon) per un punto interrogativo che diventa esclamativo

– (hannukkah) per un candelabro di Hannukkah

– (turkey) per un tacchino al forno che si mette a ballare

– (snowangel) per una scimmietta che fa l’angelo nella neve

– (zombie) per avere uno zombie che si mette a ballare

– (whosthis) per uno smartphone che si domanda ‘chi è?’

– (red) per l’uccellino rosso protagonista di Angry Birds

– (tandoori) per un pollo Tandoori

Emoticon Skype: bandiere e composizioni

Abbiamo visto come aggiungere emoticon Skype attraverso alcuni codici. Ma sapevi che esistono anche tantissimi codici per poter far comparire sull’app le bandiere di tutto il mondo? Ad esempio, scrivendo (flag:it) comparirà la bandiera dell’Italia. Inoltre, una volta appresi tutti questi codici, potrai anche creare delle composizioni originali, oppure prendendo spunto da qualche altro utente. Per poter conoscere tutte le emoticon nascoste, tutti i codici delle bandiere e tutte le composizioni possibili puoi cercarle direttamente sul sito ufficiale della nota app Microsoft.