Scopriamo le meraviglie di Punta Bianca in Sicilia, il luogo che potrebbe finalmente diventare una riserva naturale.

Da anni le associazioni ambientalistiche puntano alla rivalorizzazione di Punta Bianca, un promontorio sul litorale di Agrigento utilizzato per le esercitazioni militari. Ora potremmo essere giunti a un punto di svolta anche grazie all’appello di Belen Rodriguez, che ha visitato il sito nell’autunno del 2021 per il set fotografico per la sua linea di abbigliamento.

Punta Bianca da oltre 60 anni usata come poligono militare

Punta Bianca è tra le spiagge più suggestive del litorale e si estende nel territorio compreso tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Caratterizzata da un promontorio di marna bianca modellata dall’azione del mare, Punta Bianca è un vero e proprio paradiso. Nel sito è presente il rudere dell’ex Caserma della Guardia di Finanza, un edificio che sembra essersi perfettamente integrato con l’ambiente che lo circonda.

Punta Bianca in Sicilia

Malgrado il valore del sito, la zona viene adibita da circa sessant’anni ad uso militare per delle esercitazioni. Inoltre la spiaggia stessa è difficile da raggiungere perché collegata da una strada sconnessa.

Punta Bianca riserva naturale?

La provincia di Agrigento è caratterizzata da luoghi meravigliosi e insieme alla famosa Scala dei Turchi a picco sul mare, spicca anche la meno conosciuta Punta Bianca, una riserva naturale non ancora istituita. In realtà le associazioni ambientaliste conoscono bene le meraviglie di questi paesaggi e da oltre 25 anni chiedono che venga istituita un’area protetta per valorizzare il luogo.

Ma ora, merito anche dell’appello via social di Belen Rodriguez che ha posato per un set fotografico proprio sul promontorio del litorale agrigentino, la situazione sembra aver preso un nuovo slancio. In meno di 24 ore dall’appello della showgirl argentina, il governo Musumeci ha avviato la procedura per l’istituzione della riserva naturale. L’area protetta interesserà 300 ettari di terreno compresi tra Agrigento e Palma di Montechiaro e potrà essere così inserita nel Piano regionale dei parchi e delle riserve.