Come scrivere una poesia? Le tecniche sono tante, ma rispetto al passato non sono più così rigide. Vediamo da dove partire e come procedere.

Scrivere, soprattutto per coloro che hanno poca dimestichezza con le parole, non è mai semplice. Quando si tratta di una poesia, poi, può sembrare un’impresa titanica. Vediamo come scrivere una poesia, quali sono le tecniche che consentono un buon lavoro e cosa fare per trovare l’ispirazione giusta.

Come scrivere una poesia: l’ispirazione è importante

Imparare a scrivere poesie, a patto che non sia un obbligo che arriva da un professore, può essere un bellissimo viaggio, talvolta anche dentro se stessi. Soprattutto se non siete avvezzi alle parole, però, dimenticate le regole e affidatevi all’istinto. L’ispirazione è fondamentale, quindi dove trovarla se non partendo da se stessi? Potete descrivere uno stato d’animo, un paesaggio o qualsiasi altra cosa, ma per fare un buon lavoro è importante lasciare che sia il cuore a parlare. Utilizzate carta e penna, oppure se vi trovate meglio il pc, e mettete per iscritto tutto ciò che vi viene in mente. Anche se si tratta di singole parole, appuntatele e non fatevi domande, lasciate libero il flusso creativo e non chiudetelo in rigidi schemi.

Dopo aver messo in parole ciò che avete in mente, cercate di associare delle immagini a quanto scritto. A questo punto, ponetevi una domanda: il primo abbozzo della poesia si sposa alla perfezione con le immagini? Se la risposta è negativa, fatevi aiutare da suoni e odori. Ad esempio, avete dedicato un verso ad una rosa ma l’immagine che vi viene in mente è quella di una viola. Provate a pensare all’odore o al rumore del fiore che vi ha ispirato. Immaginate un petalo profumatissimo che si stacca dal bocciolo e cade a terra: che rumore fa? Il suo odore cambia durante la caduta? Ovviamente, al posto della rosa potrebbe esserci qualsiasi altra cosa.

Come inventare una poesia?

Converrete con me che alla domanda come scrivere poesie non si può dare una sola risposta. Mentre un tempo si seguiva la metrica o altre rigide regole, oggi si lascia ampia libertà al momento creativo. D’altronde, la poesia è un’arte e, come tale, va rispettata. Che scegliate di comporre dei versi in rima o meno, ciò che conta è lo stile, soprattutto quando è del tutto personale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG