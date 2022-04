Quali sono le frasi per fidanzati corte? Adatte per scrivere un sms o una dedica social, sono perfette per coloro che non amano i monologhi.

Le frasi per fidanzati corte sono perfette sia per gli sms che per i social. Sono brevi, ma d’impatto, per cui sono in grado di fare colpo anche sulle persone più sofisticate. D’altronde stiamo parlando di amore e di autori di un certo calibro, quindi è quasi impossibile registrare un flop. Vediamo quali sono le citazioni migliori di sempre.

Frasi per fidanzati corte: le più incisive

Di frasi d’amore non banali, ma corte ce ne sono tantissime. Ricordate: nel dubbio, chiedere aiuto al web è la cosa migliore. La seconda, neanche a dirlo, è prendere spunto dalle citazioni scritte dai grandi nomi della letteratura mondiale. Chi, meglio di loro, per parlare d’amore e di passione? Di seguito, una selezione di piccole frasi d’amore per lei e per lui:

Per sempre e un giorno. (William Shakespeare);

Nulla è difficile per chi ama. (Marco Tullio Cicerone);

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. (Roger de Bussy-Rabutin);

Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore. (Pierre Reverdy);

Ti amo più della mia stessa pelle. (Frida Kahlo);

Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedro Calderon De La Barca);

Non esiste rimedio all’amore se non amare di più. (Henry David Thoreau);

Amare, è superare se stessi. (Oscar Wilde);

Vivo per amarti, morirò se dovrò dimenticarti. (Jim Morrison);

L’amore è dolore. Chi non soffre, non ama. (Vasilij Vasilevich Rozanov);

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale. (Margaret Fuller);

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe);

L’amore vero è quello che non perdona nulla. (Molière);

Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? (Friedrich Nietzsche);

La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto. (Francis Scott Fitzgerald);

L’amore non conosce regole. (San Girolamo);

L’amore è la capacità di ridere insieme. (Françoise Sagan);

Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo. (Lev Tolstoj);

Sii degno dell’amore, e l’amore verrà. (Louisa May Alcott);

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen).

Frasi per fidanzati corte in inglese

Le frasi brevi per fidanzati non devono essere necessariamente scritte in italiano. Volendo, si può utilizzare anche l’inglese, che ormai conoscono tutti. Poi, se così non fosse, essendo citazioni corte potrebbero essere tradotte facilmente anche da coloro che non masticano troppo la lingua.

If I know what love is, it is because of you. / Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse);

You are like nobody since I love you. / Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda);

I knew when I met you an adventure was going to happen. / Sapevo che quando ti avrei incontrato sarebbe stata un’avventura. (A. A. Milne);

If you are not too long, I will wait here for you all my life. / Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde);

You are my sun, my moon, and all my stars. / Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle. (E.E. Cummings);

I love you for all that you are, all that you have been, all that you’re yet to be. / Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway);

You are at once both the quiet and the confusion of my heart. / Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka);

It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight. / Fu un amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. (Vladimir Nabokov);

I love you. I am at rest with you. I have come home. / Ti amo. Sto bene con te. Sono a casa. (Dorothy L. Sayers);

Come live in my heart and pay no rent. / Vieni a vivere nel mio cuore e non pagherai l’affitto. (Samuel Lover);

I have crossed oceans of time to find you. / Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. (Bram Stoker);

Wherever you are is my home — my only home. / Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë);

You’re something between a dream and a miracle. / Sei qualcosa tra un sogno e un miracolo. (Elizabeth Barrett Browning);

We were together. I forget the rest. / Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato. (Walt Whitman);

All I need is you by my side. / Tutto ciò di cui ho bisogno sei tu al mio fianco. (John Keats).

