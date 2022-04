Dal mese di maggio 2022 mascherine al chiuso non saranno più obbligatorie ma “raccomandate”: cosa vuol dire.

Addio mascherine al chiuso dal prossimo maggio? Possibile, ma non in maniera definitiva. Superata anche la Pasqua, per il governo è arrivato il momento di prendere una decisione sulle prossime misure anti-Covid, in vista anche di un’estate che si preannuncia di grande rilancio. Dopo aver già allentato la presa durante il mese di aprile, potrebbero a breve cadere anche le ultime precauzioni cui siamo stati abituati negli ultimi due anni. Ad esempio, l’utilizzo delle mascherine al chiuso, che potrebbe a breve diventare da un obbligo a una “raccomandazione“.

Le mascherine al chiuso diventano “raccomandate”?

A dare l’annuncio di questa possibile novità è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Una decisione definitiva verrà presa in questa settimana, ma tutto fa pensare che possa essere messo da parte l’obbligo delle mascherine al chiuso.

Mascherine Covid in hotel

Secondo Costa, infatti, gli italiani hanno raggiunto una consapevolezza diversa in questi due anni. In tal senso è probabile che anche senza obbligo possano decidere liberamente di portare ancora la mascherina, in determinate condizioni.

Un cambiamento di prospettiva importante, figlio del miglioramento delle condizioni attuali relative all’emergenza. Spiega Costa: “Dopo due anni di regole e restrizioni, soprattutto dopo che gli italiani si sono vaccinati, e hanno rispettato tutte le indicazioni del governo, è giusto dare in questo momento messaggi positivi ed è giusto dire che ci sono le condizioni per un’estate senza nessun tipo di restrizioni“.

Dove dovremo ancora indossare le mascherine

Va detto, però, che le sensazioni del sottosegretario alla Salute potrebbero non essere confermate dalle decisioni del governo. Più probabile infatti che l’obbligo di mascherina al chiuso possa rimanere, magari limitato però solo a determinati ambiti. Anche perché gli esperti sono divisi sull’utilità delle mascherine in questo periodo. In molti ritengono ancora importante mantenere almeno il dispositivo di sicurezza individuale.

Secondo quanto riferito da Today, il passaggio dall’obbligo alla raccomandazione potrebbe essere graduale. Dal prossimo 1° maggio potrebbero infatti rimanere obbligatorie solo in alcune situazioni, come sui mezzi di trasporto, al cinema, negli uffici e nei supermercati (per i lavoratori, non per i clienti), magari con un cambiamento della tipologia. Non è infatti impossibile che possano diventare obbligatorie non più le Ffp2, come è stato in quest’ultima fase della pandemia, quanto le più leggere ed economiche chirurgiche.

