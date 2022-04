Il gioco della dama, passatempo basato sulla strategia, non è difficile: vediamo come si gioca e se ci sono trucchi utili per vincere.

Come si gioca a dama? Considerato uno dei giochi da tavolo più antichi di sempre, prevede sia delle regole dama italiana che altre internazionali. Le istruzioni sono molto semplici, ma, essendo un passatempo basato sulla strategia, l’attenzione deve essere molto alta. Vediamo come si fa una partita e se ci sono trucchi utili.

Come si gioca a dama?

Il gioco della dama è famoso in ogni angolo del globo ed è proprio questo che le regole possono cambiare in base al Paese dove ci si trova. Le istruzioni basic, o meglio internazionali, ovvero decise dalla Federazione Mondiale Gioco Dama (FMJD) restano sempre le stesse. Due avversari si sfidano su un ‘campo’, in gergo damiera, dove ci sono 64, 100 o 144 caselle metà bianche e metà nere. Lo scopo è quello di mangiare le pedine dell’avversario muovendo le proprie.

Le regole della dama dicono che le pedine si possono muovere solo diagonalmente, sulle caselle vuote, in avanti e di una sola casella per volta. Si può mangiare il pezzo avversario quando questo ostacola la strada e la casella successiva è vuota, semplicemente scavalcandolo. Così facendo, la pedina si può togliere dal gioco. Quando una pedina raggiunge la base avversaria, la pedina diventa Dama e può muoversi in tutte le direzioni. Chi resta senza pedine perde.

Ecco un video che spiega al meglio i giochi di dama italiana:

Giocare a dama: poche regole e qualche trucco

Come avrete visto, il regolamento dama è molto semplice. La Dama si crea mettendo una pedina sopra all’altra e, stando alle regole internazionali, può anche diventare volante. Questo avviene quando può muoversi lungo la diagonale per tutte le caselle che vuole in un singolo turno. Una domanda è d’obbligo: la pedina può mangiare la dama? Ovvio che no. Essendo un gioco da tavola di strategia, avere sempre alta la soglia d’attenzione è d’obbligo. Ricordate che quando un giocatore dimentica di mangiare una pedina per distrazione avviene il soffio. Ergo, la dimenticanza gli fa perdere la pedina, che viene ‘squalificata’ dal gioco. Una partita a dama, come già sottolineato, termina quando uno dei due giocatori resta senza pedine. E’ bene sottolineare che il turno può finire anche con un pareggio.

