L’edizione 2022 del Borgo dei Borghi ha visto la vittoria di Soave: si tratta del primo riconoscimento per il Veneto.

Immerso nelle campagne venete, il piccolo paesino di Soave ha vinto il tradizionale contest del Borgo dei Borghi. Situata in provincia di Verona, questa località ha consentito al Veneto di ottenere per la prima volta l’ambito riconoscimento. Estrema soddisfazione da parte del sindaco Gaetano Tebaldi, che ha condiviso un entusiasmante post sui social.

Borgo dei Borghi 2022: vince Soave

Domenica 17 aprile, nel corso del consueto appuntamento con il programma Kilimangiaro, la conduttrice Camila Raznovich ha eletto il Borgo dei Borghi 2022. Si tratta di Soave, piccolo paese situato in provincia di Verona. La località, che conta poco più di 7mila abitanti, è stata selezionata come borgo più bello d’Italia tra venti luoghi sparsi in tutto lo Stivale. Al secondo posto si è classificato Millesimo, in provincia di Savona, mentre al terzo Castelfranco Piandiscò, vicino ad Arezzo. E’ la prima volta, da quando è stato istituito il concorso (2014), che la regione Veneto conquista l’ambito riconoscimento.

“Un grande grazie alla Rai per averci permesso di vivere quest’avventura, grazie a tutti i soavesi e non solo, che hanno collaborato in vario modo per la realizzazione del video, a quanti hanno prestato volto e voce per invitare al voto e a tutti coloro che da tutti Italia ci hanno creduto e votato. Soave, ora, ha ora un riconoscimento prestigioso, che ci impegna tutti ancora di più nella conservazione e valorizzazione del nostro meraviglioso borgo: per noi che ci abitiamo e per tutti i turisti che lo visitano. Buona festa a tutti“, ha scritto il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, sul suo profilo Facebook.

Anche Federico Caner, assessore al turismo del Veneto, ha gioito per l’elezione di Soave come Borgo dei Borghi 2022. Ha dichiarato: “Soave è la prima realtà veneta premiata da quando il concorso televisivo è stato indetto. Una terra di colline, distese di vigneti e una cinta muraria attorno al Castello Medievale Scaligero che troneggia sul paesaggio. Patria della produzione del vino Soave, conta numerose cantine. La sua ‘Strada del vino’ si snoda su un percorso di circa cinquanta km tra la natura, con numerosi sentieri per escursioni in bike e cavallo“.

Soave: uno dei tanti gioielli italiani

Soave ha ottenuto il riconoscimento di Borgo dei Borghi 2022 perché è uno dei gioielli italiani che meritano una visita. Dalla sua cinta muraria al castello medievale, passando per la ‘Strada del vino‘: questo paese in provincia di Verona potrebbe diventare una delle mete più ambite dell’estate 2022. Fino ad oggi, la località era conosciuta soprattutto per essere la patria del vino, mentre oggi anche i suoi bellissimi monumenti sono sotto agli occhi di tutti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG