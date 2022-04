Fare il calcolo del voto di laurea non è difficile, basta imparare la tecnica giusta e il gioco è fatto. Vediamo, step by step, come si fa.

Da qualche anno a questa parte, la media ponderata ha preso il posto della media aritmetica, specialmente per quel che riguarda il voto di laurea. Il ‘risultato’ finale, che sia della triennale o della specialistica, si calcola proprio moltiplicando i voti degli esami per i relativi crediti. Vediamo, nello specifico, come fare il calcolo voto di laurea.

Calcolo voto laurea: come si fa?

Quando ci si avvicina alla laurea, una domanda sorge spontanea: come si calcola il voto di laurea? Anche se può sembrare un’impresa titanica, è davvero semplicissimo. Si utilizza, da parecchi anni a questa parte, la media ponderata al posto di quella aritmetica. Questo significa che si moltiplicano i voti degli esami per i relativi crediti e poi si divide la cifra finale per la somma dei crediti. La formula da ficcarsi bene in testa per il calcolo media laurea è la seguente: (voto esame1 x crediti esame1) + (voto esame2 x crediti esame2) + (voto esame3 x crediti esame3), etc / numero crediti complessivo.

Se, ad esempio, volessimo calcolare la media ponderata di tre esami con voti 25, 28 e 30 e rispettivamente con crediti 12, 6 e 4, la formula sarebbe la seguente: 25×12 (=300) + 28×6 (=168) + 30×4 (=120) / 12+6+4 (=22). La media è 26,7. Con questo risultato, si può calcolare la media voto laurea. Questa si ottiene moltiplicando tale media per 110 e dividendo il risultato per 30. Considerando la media ottenuta con l’esempio fatto in precedenza, dovremmo fare: 26,7 x 110 / 30 = 97,9.

Dopo aver capito come calcolare il voto di laurea, vediamo quali sono i punteggi aggiuntivi. Con la media ponderata, infatti, si ottiene il voto di partenza dell’esame finale. A questo si dovranno aggiungere alcuni punti accumulati durante il percorso universitario e il lavoro di tesi.

Calcolo punteggio laurea: cos’è?

Il calcolo voto laurea triennale o specialistica, è bene sottolinearlo ancora una volta, avviene sempre con la media ponderata. I punteggi aggiuntivi, invece, vengono decisi dalla Commissione di laurea e possono variare da università ad università.

