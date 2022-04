Come leggere il contatore Enel? Vediamo come fare l’autolettura in modo da non pagare consumi errati nella bolletta.

Leggere il contatore Enel è fondamentale, soprattutto per avere una buona gestione dell’economia domestica e non pagare bollette non conformi al consumo reale. Vediamo, quindi, come fare l’autolettura e quando comunicare i relativi dati all’agenzia che gestisce i consumi dell’elettricità.

Come leggere il contatore Enel?

Così come il contatore del gas, anche quello dell’Enel necessita dell’autolettura. Così facendo, infatti, si ha la garanzia che i consumi che si vanno a pagare in bolletta siano reali e non stimati. Generalmente, la società che gestisce l’elettricità della propria abitazione/attività si basa su un consumo stimato. Questo significa che non sempre le fatture corrispondono alla realtà dei fatti. Pertanto la lettura del contatore Enel energia è necessaria, specialmente se si possiede un contatore datato. Non è difficile e, soprattutto, è un’attività che ruba giusto un paio di minuti.

Secondo le istruzioni del contatore Enel, non dovete fare altro che premere il pulsante che appare sul contatore, chiamato non a caso pulsante di lettura, e aspettare che compaia la scritta Lettura potenza. A questo punto, appuntate i dati che appaiono in evidenza. E’ bene sottolineare che questi sono i consumi del periodo attuale. Se siete interessati al consumo precedente, basta continuare a premere il pulsante.

Quando e come comunicare l’autolettura

Dopo aver visto come leggere il contatore della luce, vediamo quando e come comunicare l’autolettura. Grazie ai contatori di ultima generazione, non è più necessario inviare la lettura del contatore. Se volete avere certezza dei vostri consumi oppure siete ancora in possesso di un vecchio contatore, è sempre possibile fare l’autolettura. Il periodo più indicato è dieci giorni prima della fine del bimestre in corso. Stando al manuale contatore Enel, per comunicare i propri consumi ci sono diverse modalità:

Area clienti di Enel Energia;

App di Enel Energia;

SMS al numero 3399950877, scrivendo il tuo NUMERO CLIENTE (SPAZIO) e il VALORE della lettura del tuo contatore;

Numero Verde 800.900.837 (gratuito da tutti i numeri fissi nazionali e da cellulare);

presso lo Spazio Enel;

Telegram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG