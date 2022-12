Ormai capo statement del guardaroba, i pantaloni di pelle neri si indossano ogni giorno: stanno bene su tutto, donando grinta ai nostri outfit

Leggings, jeggings, pantaloni dal taglio over o dal fit definito e rigoroso, i pantaloni neri hanno da un po’ di tempo cambiato le loro regole. Negli anni 70’/’80 a farne grande sfoggio erano le star della musica, simbolo di trasgressione ed espressione della libertà sessuale nel loro fit inguinale: decidere di indossarli quindi era segno di audacia e lo si faceva soprattutto pensando ad un outfit da sera. Oggi invece si indossano senza regole: con un maglione, un cardigan, un top o una t-shirt, i pantaloni di pelle neri sono diventati anche casual. Sta a noi decidere il mood da dargli.

Pantaloni di pelle neri lucidi, mix and match, dritti e ampi: come si abbinano

I modelli stretti, dal fit perfetto come una seconda pelle sono quelli che preferiamo di più perché possiamo indossarli esattamente come un paio di leggings o un paio di jeans: ciò li rende immediatamente sinonimo di praticità e comfort. Inoltre il vantaggio è che questi pantaloni sono un investimento senza stagione: possiamo indossarli in inverno come in estate.

Uno dei look più grintosi è quello in total black: con un paio di anfibi ed un maglione o canotta se il nostro mood sarà sportivo, con un paio di décolleté chic in pelle e una camicia nera se l’occasione che ci attende è elegante o formale ma non vogliamo passare inosservate. Da non sottovalutare quest’ultimo outfit come un’alternativa al tailleur per le self-made woman.

I modelli contemporanei sono anche quelli mix and match, dove la pelle può trasformarsi in un dettaglio che dona lucidità ed eleganza al pantalone, un connubio perfetto per chi vuole osare ma con parsimonia, concentrandosi più su un appeal dinamico e chic, enfatizzando meno l’audacia che caratterizza questo tessuto. Nel total black esagerate con gli accessori: guanti, borse, bracciali, lasciatevi ispirare dalle eroine dei film d’azione dove la pelle è da sempre tessuto scelto per look da missioni estreme e avventurose.

Se i modelli attillanti sono per lo più sportivi e sexy, il giusto compromesso sono quelli a zampa o dritti e ampi, sicuramente i più indossati per un casual look da ufficio, perfetti più modelli di scarpe: dai décolléte ai mocassini, dagli stivaletti ai sandali e persino con un paio di sneakers.

Nero sì, ma con accessori e dettagli colorati per vivacizzare

Non solo total black! Il pantalone nero in pelle può essere abbinato a colori basic come il bianco e il beige, che regalano un effetto bon ton dal sapore evergreen o ancora con una nuance vivace e grintosa come il rosso o il viola, per chi cerca un abbigliamento più vivace e mai convenzionale.

Anche la borsa può giocare in contrasto nella nuance, meglio se in pelle o camoscio per donarvi un’allure glam e sofisticata: modelli a tracolla, handbag ma anche marsupi, basti pensare a quelli in matelassé Chanel decisamente ultra femminili e deliziosi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG