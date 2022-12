Averla è un sogno, prendere ispirazione per le borse più trendy dell’inverno 2022 è per tutte: secondo Prada il bauletto è tornato

Pochette da portare morbidamente al braccio, maxi bag da portare a tracolla dalle texture e rifiniture intrecciate e ricercate verso i lidi di Bottega Veneta che negli ultimi tempi ha fortemente riscritto il trend ideale della borsa a mano e tracolla, ma adesso preparatevi a riscoprire un modello evergreen. Prada ha lanciato Supernova, un bauletto dalla silhouette fortemente geometrica – come è nello stile del brand – che fa crescere il desiderio di includere un bauletto nella propria collezione di borse. Versatile e pratico è la it-bag ideale su cui investire e che si indossa da mattina a sera, in svariate occasioni.

Prada Supernova: elegante bauletto in pelle dalla raffinata finitura

Non era sfuggita all’attenzione delle fashion addicted Supernova, la it-bag Prada che ha sfilato in occasione della passerella della collezione autunno/inverno 2022-2023: un bauletto raffinato in pelle spazzolata lucida e artigianale, marchio di fabbrica del puro stile Prada che attinge ispirazione dai modelli d’archivio.

Inconfondibili i dettagli: dalla cerniera esterna che supera i bordi, caratterizzata dall’iconico triangolino smaltato per donare movimento al modello ai manici e la tracolla che donano alla borsa due anime, la prêt-à-porter da ufficio, la handbag da portare alla sera per valorizzare long dress e outfit glamour. Il modello nero è solo punto di partenza, perché le varianti in cognac e bianco, raccontano un’altra storia ancora: un gioco di colore che enfatizza la borsa grazie ad una finitura ad effetto aerografo, che ai lati evidenzia la silhouette donandole morbidezza.

Quanto costa la nuova it-bag Supernova

Tre sono le dimensioni disponibili di questo pregiato e sofisticato bauletto: small, medium e large, che influenzano naturalmente insieme alla finitura anche la variazione di prezzo. La versione large a tinta unita ha un costo di 3200 euro, 2600 la medium e la mal 2500, mentre le small dall’effetto sfumato partono da un prezzo di 2700 euro.

La borsa è disponibile online e nelle boutique Prada. Un modello che celebra le tre dimensioni, che richiamano il triangolo Prada e sopratutto la libertà che trova espressione in una forma definita ma allo stesso tempo caratterizzata da movimento e praticità, grazie anche alla sua versatilità. Con una giacca in pelle lungo o corta, con un’ampia gonna a pieghe o un modello a tubino patchwork come l’abbiamo vista in passerella, non c’è outfit che non si armonizzi e trova la sua quadra perfetta in pendant con questo modello a bauletto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG