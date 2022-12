Spotify è già in mood natalizio da un po’, la corsa ai regali è cominciata – vale sia se sia in corso o se state ancora ad appuntare cosa regalare al fidanzato – e la voglia di rubare dei giorni alla routine per incontrare e circondarsi delle persone più care si fa già sentire. Mancano solo gli outfit da sfoggiare per la Vigilia e per Natale.

Gli outfit da indossare a Natale 2022 secondo i trend? Rosso in pole position, ma anche scozzese, nero e texture scintillanti. In realtà sembra che la regola di quest’anno sia quella di giocare, sperimentare, osare ben oltre i classici, che comunque non mollano. Quest’anno infatti il classico Christmas Jumper rosso con cervi, fiocchi di neve e righe bianche torna e si abbina al jeans: effetto anni ’80 con un paio di sneakers Adidas, più contemporaneo e winter edition con un paio di Timberland.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG