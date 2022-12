Maxi, colorata, decorata, personalizzata, la sciarpa è sempre al primo posto nelle tendenze accessori a prova di freddo

Un accessorio che non ha bisogno di presentazioni e che ad ogni inverno scala la classifica delle tendenze in un battibaleno con l’arrivo dei primi freddi: la sciarpa spesso è la prima compagna di cui ci fidiamo ciecamente quando alle porte dell’autunno usciamo la sera o al mattino presto ci rendiamo che fa freschetto ma non ancora freddo. E così ecco che la sciarpa ci avvolge in un caldo abbraccio intorno al collo per donarci quella sensazione di comfort che in inverno si fa amare ancora di più. E poi c’è da aggiungere che quest’accessorio sa essere abbastanza versatile da trovare idee sempre nuove per impreziosire i nostri look.

Tendenze sciarpe 2022-2023: logate, handmade, a righe multicolor

C’è una sciarpa per ognuna di noi: minimal, chic, griffata, fatta a mano, sofisticata, nell’armadio ci piace averne più di una così da poterla abbinare al look che sceglieremo disponendo di una variegata quantità di texture e nuance.

Le più eleganti quest’anno sono essenziali, non troppo lunghe e impreziosite da frange o loghi: sono quelle firmate dalle grandi maison, che prediligono una lana confortevole e sottile, realizzando modelli che possono essere sfoggiati anche sotto un blazer senza sentirsi sopraffatti dall’effetto volume.

Eppure l’effetto di estrema morbidezza piace e da quando in pandemia l’arte dell’uncinetto è stata riscoperta, per molti la sciarpa diventa un accessorio da confezionare e personalizzare. La texuture voluminosa e intreccia dell’ handmade è ambassador di un fatto con le proprie mani per davvero.

Tornate anche sui nostri capi, le righe quest’anno invadono anche le sciarpe, ma non si fermano al bicolor: diventano così ancora più fantasiose, irriverenti, creative, un’esplosione di allegria grazie a righe multicolor perfette per un look casual o per sdrammatizzare un look glam.

Sulle spalle come uno scialle o un cardigan, intorno al collo come una collana: come si indossa

Il diktat della stagione è: smettete di guardare alla sciarpa semplicemente come una sciarpa! Perché questo accessorio può trasformarsi in qualcosa di estremamente smart: i modelli lunghi e doppi possono diventare dei cardigan da annodare dietro la schiena, oppure lasciate aperte diventano pratici scialli che proteggono le spalle anche in luoghi chiusi dove saremo ferme per tanto tempo – in ufficio ad esempio – o in versione sofisticata, diventano l’accessorio che completa un look elegante da sera.

Con i lembi che cadono sul davanti insieme oppure uno dietro e l’altro avanti, con un capospalla o un blazer – con i crop l’effetto a più lunghezze è ancora più glam – la sciarpa può essere indossata sempre con libertà e anche avvolta intorno al collo come fosse una collana: l’effetto sarà diverso a seconda del modello, più avvolgente e corposa se doppia, più morbida e decorativa se in tessuti pregiati ma meno compatta.

