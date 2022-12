Fascino, mistero e personalità: i profumi da regalare o regalarsi a Natale 2022 parlano di chi li indosserà

Così come la moda, che diventa sempre più inclusiva, adattiva e personalizzata, anche le collezioni parfum si concentrano su fragranze sempre più variegate e genderless che possano incontrare lo stile e la personalità di chi le indosserà. Regalare un profumo quindi è raccontare a chi lo riceverà come noi lo percepiamo, regalarlo a se stessi è scegliere di indossare la fragranza più vicina alla propria sensibilità o magari decidere di cambiare e provare qualcosa di nuovo, semplicemente osando. Quale messaggio volete regalare o regalarvi in questo Natale 2022? Ecco i profumi più belli a cui dire sì, sorprendere e sorprendersi.

Profumi donna Natale 2022: la sensualità di Chanel, l’eleganza di Armani

Gli anni passano ma lui resta sempre lì, intramontabile e da un fascino intatto: le gocce di Chanel n°5 ci accompagnano non solo a rendere le nostre notti più sexy e piacevoli – come ci raccontava Marilyn -, ma anche per rendere le nostre giornate più delicate e allo stesso tempo decise. Il regalo perfetto per l’amica fashion addicted di Chanel, per la mamma, insostituibile, e per chi ama le fragranze iconiche: un mix di aldeidi e fiori, neroli, rosa di maggio e gelsomino in una brezza di note agrumate e vaniglia. Il prezzo parte dai 63 euro circa per la confezione da 35 ml.

Un inno alla vita, alla gioia, raccontato dalla bellezza naturalmente elegante di Cate Blanchett, Sì di Giorgio Armani è una combinazione di note floreali di ribes nero e fresia con fondo di patchouli e vaniglia, un fruttato floreale energico e pensato per donne carismatiche e vulcaniche. Dolce e delicato, simbolo anche dello stile inconfondibile del Made in Italy, è una fragranza dedicata a tutte le donne che non hanno paura di vivere a pieno la vita e le sue nuovi sfide. Il prezzo parte dai 55 euro dei 30 ml del classico, disponibile anche nelle edizioni Passioni e intense, varianti ancora più avvolgenti e decisi.

Sogni floreali by Gucci, le note avvolgenti di Dior

Abbiamo salutato quest’anno l’era di Alessandro Michele ma indelebile è l’appeal, il gusto e l’estetica che il designer e stilista ha regalato a Gucci e anche al suo giardino floreale: da Bloom a Flora, le amanti delle fragranze floreali non possono rinunciare ad una di queste boccette dal packaging sofisticato e ricercato. Romantico Bloom con la sua fragranza al gelsomino, tuberosa e caprifoglio cinese, delicato e fruttato Flora, con fondo patchouli, cuore di gardenia e mandarino di testa. Il prezzo parte dai 64 euro dei 30 ml.

Diversi sono i profumi iconici che ci ha regalato Dior ma icona assoluta è ancora oggi J’Adore, fragranza di cui l’attrice Charlize Theron resta insostituibile ambassador e che ancora oggi è racchiuso in una boccetta che basta da sola a conquistare l’attenzione per accostarsi a questa fragranza composta dall’essenza di ylang-ylang, rosa damascena di Turchia in un mix di gelsomino grandiflorum di Grasse e gelsomino sambac dell’India dalla sensualità fruttata. Una fragranza seducente dal fascino orientale. Il prezzo parte dai 60 euro dei 30 ml.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG