Il Covid ha colpito anche il piccolo Gabriele: il racconto di Clizia Incorvaia che in queste settimane ha afftontato non poche difficoltà.

Solamente una settimana fa Clizia Incorvaia aveva raccontato di come lei e il suo compagno Paolo Ciavarro non potessero avere contatti con il loro figlio Gabriele in quanto avevano contratto il Covid. Oggi, a distanza di diversi giorni, uno scatto della famiglia al completo ma con la rivelazione che anche il piccolo, alla fine, ha dovuto fare i conti col coronavirus e persino in modo pesantuccio.

Clizia Incorvaia e il Covid del figlio Gabriele

Clizia Incorvaia

Attraverso un un post e delle stories Instagram, Clizia Incorvaia è tornata a parlare con i proprio seguaci social e ha reso noto che ad essere stati colpiti dal Covid non sono stati soltanto lei e il compagno Paolo Ciavarro, ma anche il piccolo Gabriele, il figlio che la coppia ha avuto lo scorso 19 febbraio.

La giovane donna ha spiegato che per l’intera famiglia sono stati giorni decisamente complessi ma che per fortuna sembrano ora alle spalle. L’ex gieffina vip ha spiegato ai propri fan che ha preferito mantenere la privacy sulla questione per non generare allarmismo. “Sono state giornate impegnative i genitori capiranno”, anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!”, ha scritto in un post la donna con tanto di alcune foto che la ritraggono in compagnia di Ciavarro e del piccolo figlioletto.

Nelle stories, poi, ha aggiunto altri dettagli che spiegano meglio il disagio provato e anche la paura: “Non avevo scritto per non farvi preoccupare ma anche il piccolo Gabri aveva contratto il covid con febbre alta etc. Ora il peggio è passato”.

A giudicare dalle foto e dai sorrisi, fortunatamente, sembra davvero sia così!

IN_Clizia_Incorvaia

Di seguito il post Instagram di Clizia in un bellissimo quadretto di famiglia:

