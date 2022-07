Novità in arrivo sul grande schermo: Massimo Boldi ha annunciato un film di Natale con Gabriel Garko e tanti altri personaggi…

Tour estivo, progetti futuri e non solo. Massimo Boldi si è raccontato a 360° a Fanpage svelando uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il film di Natale di quest’anno. Ebbene sì, perché il noto comico ha raccontato di essere in prossimità di chiudere le riprese del suo ultimo lavoro intrapreso portato avanti accanto al neo 50enne Gabriel Garko e non solo.

Massimo Boldi, il film con Gabriel Garko e non solo

Massimo Boldi

L’intervista a Fanpage è stata un modo per Massimo Boldi di parlare anche del suo tour estivo con ‘Bestia che roba!’, uno spettacolo che raccoglie alcune curiosità tra palcoscenico, cabaret e sketch tratti ovviamente dalla sua grande carriera.

Sul tema, il comico e attore ha detto: “È un modo per raccontare il copione della mia vita al pubblico. È il mio piccolo show, il copione della mia vita. Aneddoti e disavventure di una carriera grande come la mia, tra questo e quell’altro set. Più di quarant’anni di carriera. Son tanti, eh”.

A proposito di carriera e di altri personaggi importanti con cui ha lavorato: “Non ho mai litigato con nessuno. Con Christian De Sica? Nemmeno con lui in realtà. Non per davvero”.

Arrivando poi al progetto attuale: “Che desideri ho per questa estate? Mi auguro di finire ‘Vacanze in famiglia’, il nuovo film di Natale diretto da Neri Parenti. Con me c’è Gabriel Garko, una bella sorpresa. E anche tante belle donne. Sarà pazzesco”.

A questo punto non resta che pazientare ancora qualche mese e godersi lo spettacolo del suo film di Natale.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Boldi che ricordava ai suoi fan uno dei suoi tanti film che andava in onda in tv:

