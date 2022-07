Diventato ufficiale il divorzio tra i genitori di Ignazio Moser. La coppia si è detta addio dopo 41 anni di matrimonio. Tra le motivazioni…

In queste ore è arrivata la notizia del divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio Moser. In realtà non è del tutto un fulmine a ciel sereno dato che la coppia, sposatasi nel 1980, era separata dal 2019. Ad ogni modo, con l’uscita dell’ufficialità di questa divisione anche per la legge, sono iniziati diversi rumors sui motivi della rottura. Tra questi potrebbe anche esserci la relazione del loro figlio con Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser, il divorzio dei genitori e i rumors

Ignazio Moser

Francesco Moser e Carla Merz hanno divorziato dopo 41 anni di matrimonio. L’ex campione di ciclismo, 71 anni, e la consorte erano erano separati da tempo ma ora hanno firmato le carte ufficiali.

La notizia, però, non è stata data dai diretti interessati come ha tenuto a precisare proprio Moser senior al Corriere della Sera: “Sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare. Andiamo d’accordo quando ci vediamo ma non c’erano più le condizioni e basta. Il nostro è stato un rapporto che è durato una vita, abbiamo avuto tre figli e molte soddisfazioni sempre condivise, però dopo trent’anni non c’erano più le condizioni che ci avevano uniti e ci siamo separati con serenità… Ormai avevamo cominciato un percorso che andava chiuso e l’abbiamo chiuso. Basta: non c’erano più soluzioni diverse da prendere in considerazione”.

Sulla separazione dei suoi genitori, si è espresso anche Ignazio Moser: “Non vorrei parlare di vicende private. Questa cosa riguarda i miei genitori, due persone molto riservate, e siccome so come funziona il mondo della comunicazione vorrei evitare che qualsiasi mia parola possa innescare un tam-tam di notizie che poi sarebbe difficile controllare”, le parole riprese da Today.

Quel sospetto sui Rodriguez…

Sui motivi che avrebbero portato al divorzio della coppia, come riporta il Corriere della Sera, ci sarebbe anche un rumors che riguarda la famiglia Rodriguez. Gira voce, infatti, che la signora Merz abbia sofferto per il clamore generato dalla presenza dei Rodriguez nella sua famiglia e nelle sue abitudini quotidiane. In pratica, i problemi sarebbero nati una volta che suo figlio Ignazio e Cecilia si sono fidanzati.

Da quanto i due si sono messi insieme, infatti, capita spesso che in Trentino, per soggiornare nel maso di Palù, arrivino anche altri membri della famiglia argentina che, evidentemente, hanno spezzato l’armonia del borgo montano. Almeno per la signora Merz.

Sul tema non ci sono conferme e, ovviamente, non potrà essere l’unica ragione. Eppure, il “fattore” Rodriguez non sarebbe stato indifferente.

Di seguito un recente post Instagram di Ignazio e Cecilia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG