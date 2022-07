Caldo, relax e amore per Silvio Berlusconi e Marta Fascina in Sardegna: immagini inedite della vacanza della coppia.

Se solamente poco tempo fa avevano fatto parlare per un bacio appassionato “con la lingua”, ora Silvio Berlusconi e la sua “quasi moglie” Marta Fascina tornano sulla cresta del gossip per la loro vacanza in Sardegna ricca di sole, mare ed effusioni…

Silvio Berlusconi tanto caldo in Sardegna con Marta Fascina

Come anticipato, Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono stati immortalati durante la loro recente vacanza in Sardegna. A scattare le foto e pizzicare i “finti” neo sposini a Porto Rotondo, è stato il magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana.

“Fa caldo. Arrivato sulla terraferma a Porto Rotondo e assistito dalla baby fidanzata Marta, il leader del Forza Italia decide di slacciarsi la camicia. A torso nudo, dimostra di essere ancora in forma e accenna pure una corsetta. Poi sale sul gommone e prende il largo nel mare della Costa Smeralda per godersi la brezza con Marta, una “quasi-moglie” visto il rito con il quale pochi mesi fa si sono promessi amore eterno”, ha scritto Riccardo Signoretti pubblicando su Instagram la copertina del settimanale con tanto di immagine in evidenza dell’ex Premier e della sua lei.

Ricordiamo che la coppia, lo scorso 19 marzo si era “sposata” con una cerimonia simbolica. I due si sono giurati amore eterno dopo due anni insieme. Un matrimonio che, però, ha valore puramente ideologico e nessuno dal punto di vista legale. Un modo comunque molto romantico per sugellare l’amore che, a quanto pare, sta procedendo a gonfie vele.

Nei commenti al post diversi “giudizi” sul fisico di Berlusconi che, alla veneranda età di 85 anni sembra comunque piuttosto in forma.

Di seguito il post con la copertina di Nuovo pubblicata su Instagram da Riccardo Signoretti:

