Questi giorni circola la voce secondo cui Ilary Blasi abbia un flirt segreto con Alessio La Padula, quest’ultimo smentisce duramente il gossip.

Dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sta passando una bellissima vacanza in Tanzania con le sue figlie. Le congetture sulla fine della relazione con il calciatore continuano e sono tutti alla ricerca dell’uomo con cui la conduttrice avrebbe tradito il numero 10. Uno dei nomi a saltare fuori è stato Alessio La Padula che però ha smentito tutto sui social.

Alessio La Padula smentisce il flirt con Ilary Blasi

In questi giorni, sono tanti i nomi saltati fuori per la presunta relazione con Ilary Blasi. Il primo ad essere vittima del gossip è Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez che secondo un’indiscrezione avrebbe mandato messaggi compromettenti alla conduttrice.

E’ poi emerso il nome di Alessio La Padula perchè molti utenti hanno visto dei “mi piace” reciproci tra lui e la Blasi e hanno dedotto potesse essere lui l’uomo che ha fatto perdere la testa alla conduttrice. A quanto pare è tutto falso, a smentire la notizia è lo stesso ballerino che, in una storia instagram, scrive: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue“. Allegata a queste parole, c’è la foto di La Padula che mostra il dito medio. Insomma, una smentita piuttosto dura ed eloquente sui social che non lascia spazio a dubbi. Intanto, si aspetta la smentita di Spinalbese che al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito al gossip.

