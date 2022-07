Il cantautore ha replicato all’influncer che ieri si è detta preoccupata della violenza che cresce nella sua città.

Ieri, Chiara Ferragni si è rivolta a Beppe Sala, sindaco di Milano, perchè preoccupata della violenza e della criminalità della sua città. Roberto Vecchioni replica all’influencer spiegando che la situazione non è così spiacevole come l’imprenditrice la descrive.

La replica di Roberto Vecchioni a Chiara Ferragni

ROBERTO VECCHIONI

Chiara Ferragni rivolgendosi a Beppe Sala ha dichiarato: “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa”.

A replica è Roberto Vecchioni che, in occasione di un’intervista al Corriere, dichiara: “Non sapevo della denuncia della signora. Non voglio entrare nel merito delle sue opinioni. Ci mancherebbe. Credo tuttavia che dall’amministrazione di Giuliano Pisapia si siano fatti grossi passi in avanti su questo tema e mi pare sia sotto gli occhi di tutti. Naturalmente ogni cosa è perfettibile. Ci sono dati che andrebbero considerati con maggiore attenzione. Probabilmente è vero. Ma è troppo facile dire che non si è fatto nulla“.

Poi conclude: “Se penso ai fenomeni di cui si parla, e di cui Milano sarebbe accusata, dico che sono simili quelli che ci sono a livello nazionale, che si verificano in tutte le metropoli. Forse però a Milano ce ne sono meno. La realtà è più complessa. Ho vissuto gli anni ‘70. Il clima allora sì che era spaventoso. Ripeto, io non percepisco questa situazione fuori controllo“.

