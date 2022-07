Dopo le polemiche che si sono scatenate per il modo in cui ha trattato il suo pubblico, il rapper Rhove ha replicato duramente alle accuse su di lui.

Il rapper Rhove è finito al centro delle polemiche per aver rimproverato il pubblico che, durante il suo concerto a Ferrara, non sarebbe stato molto attivo. L’artista ha interrotto il concerto nervoso e il video è diventato virale. A replicare sono stati i Pinguini Tattici Nucleari che hanno dichiarato fosse colpa del rapper se il suo pubblico non saltava e cantava. Ora Rhove ha deciso di replicare sui social.

La replica di Rhove sulla polemica del suo concerto

In occasione del suo concerto il rapper Rhove ha rimproverato il suo pubblico: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto. Non esiste che all’ultima canzone state fermi. Il concerto è finito e non avete ancora saltato un ca***. È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, il resto divertitevi un po’ di più”.

A quanto accaduto hanno replicato i Pinguini Tattici Nucleari: “Mo chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? E’ come se un cuoco insultasse i clienti perchè lasciano avanzi nel piatto o non mangiano“. E ancora: “Quando si parla di gavetta, si parla anche di questo: le serate con davanti 50 persone disinteressate che ti devi conquistare da solo ti insegnano prima di tutto il rispetto e poi il mestiere. Fare i concerti e fare le hit sono due cose diverse e questi mesi strani ce lo dimostrano ampiamente”. A queste parole, il rapper Rhove ha risposto con alcuni video che ritraggono il pubblico mentre salta e balla e scrivendo: “Dedicato a chi scrive online che il concerto di Rhove è stato un fallimento“. Inoltre ha pubblicato una foto che indica quanti ascolti abbia totalizzato Shakerando (60 milioni) .

