Si è spenta improvvisamente la mamma di Simona Salvemini, ex di Filippo Bisciglia, l’ex gieffina scrive una toccante dedica sui social per ricordarla.

Simona Salvemini sta vivendo un terribile lutto, la sua dolce mamma è scomparsa all’improvviso. La stessa ex gieffina lo ha fatto sapere ai suoi follower, con una dedica speciale alla persona più importante della sua vita. Salvemini è nota per aver partecipato al Grande Fratello 6 e per essere la ex di Filippi Bisciglia.

La dedica di Simona Salvemini a sua mamma

Simona Salvemini sui social scrive: “Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita“. A corredo della toccante dedica una foto della sua mamma seduta sul divano.

In questo terribile momento, l’ex gieffina può contare sull’affetto dei suoi cari e anche dell’ex Filippo Bisciglia con cui ha stretto una bella amicizia. I due si sono conosciuti al Grande Fratello 6 e si sono innamorati, ma la storia non ha retto. Il rapporto si è trasformato in una bellissima amicizia e ha confermarlo è un post del conduttore di Temptation Island per la Salvemini: “Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG